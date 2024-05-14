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Брітні Спірс шокує фанатів — співачка навідріз не хоче лікувати серйозну травму

14 травня 2024 21:57
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Брітні Спірс зламала ногу — що сталося
Американська співачка Брітні Спірс. Фото: instagram.com/britneyspears
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Скандальна співачка Брітні Спірс, яка ще нещодавно потрапила у скандал зі своїм хлопцем, вже має наступну проблему. Зірка сильно травмувала ногу.

Про це вона розповіла у своєму Instagram.

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Зірка отримала перелом ноги. Втім, вона продовжує пересуватися зі зламаною кінцівкою, хоча відчуває дискомфорт. Співачка поскаржилась, що коли швидко рухається, то нога німіє. Але навіть попри це лікуватися вона наразі не збирається.

"Ходжу зі зламаною ногою… Якщо я йду швидко, вона німіє", — розповіла артистка.

Лікарям не довіряє через невдалий досвід. У неї вже раніше були переломи і їй тричі робили операцію на лівій нозі. Щоразу лікарі говорили знаменитості, що травма сама загоїться, але це небезпечно. Тому зірка робила операції, втім відчула себе гірше і гірше. Нині вона хоче подивитися, чи нога заживе самостійно.

"Мені тричі робили операцію на лівій нозі: двічі на коліні та один раз на стопі. Лікарі завжди казали, що перелом може загоїтися сам по собі, але є величезний шанс, що кістка може тріснути та зламатися знову. Я завжди робила операції, а потім це було більш боляче, тому цього разу я була упертою. Я подивлюся, чи моє тіло знає, як вилікувати себе", — зізналась артистка.

Однак, останні дні зірка постить відео з танцями. Вона вдягає гарні сукні і демонстративно показує своє тіло в них. Всі ролики публікує у соцмережі.

Брітні Спірс повідомила про зламану ногу. Фото: instagram.com/britneyspears
Брітні Спірс повідомила про зламану ногу. Фото: instagram.com/britneyspears

Нагадаємо, бойфренд Брітні Спірс покинув своїх 5 дітей заради зірки. Також колишній чоловік співачки засмутився через її травму у готелі.

США
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Брітні Спірс
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