Співачка Брітні Спірс перебуває у поганому стані та потребує опіки — причини

Американська співачка Брітні Спірс. Фото: instagram.com/britneyspears

Попзірка Брітні Спірс продовжує шокувати фанатів неадекватною поведінкою. Близькі та друзі знаменитості бояться за її стан і вважають, що вона потребує опіки.

Про це пише TMZ.

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Інсайдери повідомили, що психічне здоров'я Брітні "перебувало в занепаді з моменту закінчення опіки". Зірка часто не приймає свої ліки, вживає алкоголь та різні наркотики. Це особливо небезпечно, адже вона вже мала проблеми з залежністю від психотропних речовин.

Окрім цього, її нинішній хлопець Пол Соліз — ненадійний. Він має кримінальне минуле і "керує її будинком і її життям".

"Усі джерела, з якими ми розмовляли, кажуть, що припинення опіки було величезною помилкою, хоча вони додають, що її батько, Джеймі Спірс, більше не був відповідною людиною, щоб керувати всім, здебільшого через те, що співачка почала його сильно ненавидіти", — йдеться у статті.

Зазначимо, що фанати Брітні допомогли їй звільнитися від опіки батька. Це сталося 12 листопада 2021 року.

Втім, нині дівчина не контролює себе. У неї бувають "різкі перепади настрою, вона часто впадає в лють, що закінчується фізичним насильством. Бувають випадки, коли нам кажуть, що з нею неможливо спілкуватися, тому що вона не може вести раціональну розмову".

Друзі зірки звернулись до журналістів, що історія набула розголосу і над Брітні знову встановили опіку.

"Кожне джерело, з яким ми говорили, каже, якщо справи триватимуть так, як вони йдуть, Брітні опиниться в серйозній небезпеці", — зазначили у виданні.

Нагадаємо, співачка Брітні Спірс поскандалила зі своїм бойфрендом у готелі. Стало відомо, що він має багато дітей від колишніх жінок. Також зірка відмовилась лікувати перелом ноги у лікарні. Окрім того, розбила каблуком скло автівки після того, як її батько виграв суд щодо відшкодування грошей.