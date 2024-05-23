Бритни Спирс обнажилась на пляже во время отдыха.

Бритни Спирс обнажилась на фоне сплетен о ее психологических проблемах
Скандальная звезда Бритни Спирс полностью обнажилась на пляже. Она выложила видео, еще раз доказывающее, что девушка провоцирует общество.
Звезда поделилась им в Instagram.
Бритни Спирс продолжает публично обнажаться
Звезда выложила видео с отдыха, на котором она лежит в воде, полностью обнаженная. Впрочем, у нее отличное настроение.
"Привет моим ягодицам!" — подписала сообщение звезда.
Напомним, друзья и близкие Бритни обеспокоены ее состоянием. Они считают, что решение лишить ее отца попечительства над ней было неправильным. Звезда снова не могу адекватно принимать решения и продолжает шокировать поступками — обнаженные танцы, публичные скандалы, разбиение стекла автомобиля каблуком. Также певица решила не лечить свой перелом ноги — верит, что именно заживет.
Читайте Новини.LIVE!