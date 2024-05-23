Бритни Спирс обнажилась на пляже во время отдыха.

Американская певица Бритни Спирс. Фото: Chris Pizzello/Invision/AP

Скандальная звезда Бритни Спирс полностью обнажилась на пляже. Она выложила видео, еще раз доказывающее, что девушка провоцирует общество.

Звезда поделилась им в Instagram.

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Звезда выложила видео с отдыха, на котором она лежит в воде, полностью обнаженная. Впрочем, у нее отличное настроение.

"Привет моим ягодицам!" — подписала сообщение звезда.

Обнаженная Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears

Напомним, друзья и близкие Бритни обеспокоены ее состоянием. Они считают, что решение лишить ее отца попечительства над ней было неправильным. Звезда снова не могу адекватно принимать решения и продолжает шокировать поступками — обнаженные танцы, публичные скандалы, разбиение стекла автомобиля каблуком. Также певица решила не лечить свой перелом ноги — верит, что именно заживет.