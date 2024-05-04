Брітні Спірс жорстко травмувалася під час святкування свого розлучення

Співачка Брітні Спірс. Фото: instagram.com/britneyspears/

Співачка Брітні Спірс показала свою травмовану щиколотку. ЗМІ писали, що артистка зазнала пошкодження під час сварки з нареченим, але з'явились нові подробиці прикрої ситуації.

Про це пише Daily Mail.

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42-річна співачка зробила невдале "колесо" біля свого номера в коридорі знаменитого готелю Chateau Marmont в Лос-Анджелесі. Відео, травмованої щиколотки, Брітні двічі опублікувала у соціальній мережі.

"Мої ноги такі потворні", — сказала вона в кліпі.

Брітні та її бойфренд святкували завершення її розлучення з її третім чоловіком Семом Асгарі. Пара була у готелі ніч, випиваючи. У мережі почали писати, що причина травми зірки сварка, до того ж казали, що у Брітні нервовий зрив.

"Я знаю, що моя мама була причетна!!! Я не спілкувалася із нею 6 місяців, і вона зателефонувала відразу після того, як це сталося, ще до того, як новини були оприлюднені!!! Терпіти її не можу!!!", — говорить Брітні.

Брітні Спірс невперше потрапляє у скандальну історію через батьків. Раніше артистка отримала судовий наказ виплатити власному батьку два мільйони доларів.

Нагадаємо, стало відомо, як прокоментував психіатр емоційни стан Брітні Спірс. А раніше Брітні Спірс видалила власну сторінку у соціальній мережі.