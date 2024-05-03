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Ледь не забрала швидка — Брітні Спірс отримала травму після гучної сварки з бойфрендом

3 травня 2024 13:47
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Брітні Спірс травмувалася під час сварки з коханим — відео
Американська співачка Брітні Спірс. Фото: скриншот YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома американська співачка Брітні Спірс шокувала підписників кадрами із ногою, яка сильно набрякла. Зірка, ймовірно, травмувалася через сварку своїм коханим Полом Солізом. 

Відповідні кадри артистка опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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Брітні Спірс пошкодила ногу

Співачка пізно ввечері приїхала до свого бойфренда Пола Соліза у готель Chateau Marmont. У закладі стався конфілкт.  Хтось викликав поліцію, стверджуючи, що жінка, схожа за описом на Брітні, переслідує і погрожує працівникам і гостям готелю.

Поліцейські приїхали дуже швидко, але не виявивши жодних ознак злочину, залишили готель.

Брітні і Пол повернулися в готельний номер та  продовжили вечірку. Згодом між ними виникла сильна сварка, через яку співачка, ймовірно, травмувала ногу.

Брітні гучно кричала в коридорі свого номера, і кілька гостей подумали, що у неї стався психічний зрив та викликали швидку допомогу.

Зірка вийшла до карети лікарів із заплаканим обличчям та  обмотана ковдрою і подушкою. Вона не поїхала в лікарню, а згодом залишила готель зі своєю охороною без Пола.

Брітні у ковдрі
Американська співачка Брітні Спірс. Фото: Backgrid
Брітні спустилась до лікарів у ковдрі
Американська співачка Брітні Спірс. Фото: Backgrid

Згодом співачка заявила про те, що саме її матір викликала швидку у готель.

Хто такий Пол Річард Соліз

Після розриву із Семом Асгарі Брітні Спірс почала зустрічатися з Полом Річардом Солізом, який раніше виконував підрядні роботи в її будинку.

Обранець Брітні Спірс
Обранець Брітні Спірс Пол Річард Соліз. Фото: Backgrid

Обранець співачки має кримінальне минуле. Його звинувачували в порушенні громадського порядку, створенні небезпеки для дітей та водінні без прав, а також у зберіганні наркотичних речовин для продажу та володінні вогнепальною зброєю. 

Нагадаємо, американський співак Джастін Тімберлейк шокував реакцією на вибачення Брітні Спірс. А також раніше експерт розповів, скільки Брітні Спірс може заробити на відвертих фото на сайті для дорослих.

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Брітні Спірс
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кохання
травма

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