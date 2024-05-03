Брітні Спірс травмувалася під час сварки з коханим — відео

Американська співачка Брітні Спірс. Фото: скриншот YouTube

Відома американська співачка Брітні Спірс шокувала підписників кадрами із ногою, яка сильно набрякла. Зірка, ймовірно, травмувалася через сварку своїм коханим Полом Солізом.

Відповідні кадри артистка опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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Співачка пізно ввечері приїхала до свого бойфренда Пола Соліза у готель Chateau Marmont. У закладі стався конфілкт. Хтось викликав поліцію, стверджуючи, що жінка, схожа за описом на Брітні, переслідує і погрожує працівникам і гостям готелю.

Поліцейські приїхали дуже швидко, але не виявивши жодних ознак злочину, залишили готель.

Брітні і Пол повернулися в готельний номер та продовжили вечірку. Згодом між ними виникла сильна сварка, через яку співачка, ймовірно, травмувала ногу.

Брітні гучно кричала в коридорі свого номера, і кілька гостей подумали, що у неї стався психічний зрив та викликали швидку допомогу.

Зірка вийшла до карети лікарів із заплаканим обличчям та обмотана ковдрою і подушкою. Вона не поїхала в лікарню, а згодом залишила готель зі своєю охороною без Пола.

Американська співачка Брітні Спірс. Фото: Backgrid

Американська співачка Брітні Спірс. Фото: Backgrid

Згодом співачка заявила про те, що саме її матір викликала швидку у готель.

Хто такий Пол Річард Соліз

Після розриву із Семом Асгарі Брітні Спірс почала зустрічатися з Полом Річардом Солізом, який раніше виконував підрядні роботи в її будинку.

Обранець Брітні Спірс Пол Річард Соліз. Фото: Backgrid

Обранець співачки має кримінальне минуле. Його звинувачували в порушенні громадського порядку, створенні небезпеки для дітей та водінні без прав, а також у зберіганні наркотичних речовин для продажу та володінні вогнепальною зброєю.

Нагадаємо, американський співак Джастін Тімберлейк шокував реакцією на вибачення Брітні Спірс. А також раніше експерт розповів, скільки Брітні Спірс може заробити на відвертих фото на сайті для дорослих.