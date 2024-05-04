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Бритни Спирс жестко травмировалась во время празднования развода

4 мая 2024 07:17
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Бритни Спирс жестко травмировалась во время празднования развода
Певица Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Певица Бритни Спирс показала свою травмированную лодыжку. СМИ писали, что артистка получила повреждения во время ссоры с женихом, но появились новые подробности досадной ситуации.

Об этом пишет Daily Mail.

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42-летняя певица сделала неудачное "колесо" возле своего номера в коридоре знаменитого отеля Chateau Marmont в Лос-Анджелесе. Видео, травмированной лодыжки, Бритни дважды опубликовала в социальной сети.

 

"Мои ноги так безобразны", — сказала она в видео.

Бритни и ее бойфренд праздновали завершение ее развода с ее третьим мужем Сэмом Асгари. Пара была в отеле ночь, выпивая. В сети начали писать, что причина травмы звезды ссора, к тому же говорили, что у Бритни нервный срыв.

"Я знаю, что моя мама была причастна!!! Я не общалась с ней 6 месяцев, и она позвонила сразу после того, как это произошло, еще до того, как новости были обнародованы!!! Терпеть ее не могу!!!", — говорит Бритни.

Бритни Спирс не первый раз попадает в скандальную историю из-за родителей. Ранее артистка получила судебный приказ выплатить собственному отцу два миллиона долларов.

Напомним, стало известно, как прокомментировал психиатр эмоциональное состояние Бритни Спирс. А ранее Бритни Спирс удалила свою страницу в социальной сети.

скандал
Бритни Спирс
Звездный развод
звезды

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