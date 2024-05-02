Вільна від чоловіка та соціальних мереж — Брітні Спірс втретє розлучилася

Співачка Брітні Спірс з колишнім чоловіком Семом Асгарі. Фото: instagram.com/coconutflavorchic/

Американська співачка Брітні Спірс офіційно врегулювала розлучення із колишнім чоловіком Семом Асгарі. Про розлучення після року у шлюбі пара оголосила минулого літа.

Про це пише Daily Mail.

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Подружжя мало вирішити питання про гроші: у результаті Сем Асгарі та його адвокат не стали оскаржувати шлюбний контракт, згідно з яким Брітні сама розпоряджається своїм статком у розмірі 60 млн доларів. Розлучення пари раніше викликало безліч скандалів: як повідомляли інсайдери, розірвати шлюб вирішив Асгарі після зради Брітні Спірс із судимим домробітником, а також постійних скандалів та рукоприкладства з її боку.

Напередодні Брітні Спірс також знову видалила свій інстаграм, чим налякала шанувальників: фанати співачки на тлі її поведінки постійно підозрюють, що їхній кумир не в порядку. До того ж після розлучення її почали помічати в компанії різних чоловіків, а в інстаграмі вона публікує відео, в яких танцює оголеною. Сама Брітні погано ставиться до спроб шанувальників дізнатися, як у неї справи, і вимагає не лізти до її приватного життя.

Інсайдери стверджують, що зі співачкою все добре, просто вона вирішила відпочити на тлі судових процесів. Він також спростував чутки про те, що вона активно витрачає свої гроші та близька до руйнування.

"Ніхто не хвилюється за Брітні, і вона далека від того, щоб збанкрутувати. Але їй потрібно обмежити польоти на приватних літаках", — стверджує джерело.

Нагадаємо, американський співак Джастін Тімберлейк шокував реакцією на вибачення Брітні Спірс. А раніше експерт розповів, скільки Брітні Спірс може заробити за відверті фото на сайті для дорослих.