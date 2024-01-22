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Брітні Спірс зізналась у багаторічних проблемах із їжею

22 січня 2024 10:05
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Брітні Спірс зізналась у багаторічних проблемах із їжею
Співачка Брітні Спірс. Фото: instagram.com/britneyspears/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Співачка Брітні Спірс розповіла про свою пристрасть до їжі. Вона з малечку обожнювала швидко їсти і це погано вплинуло на формування її харчової поведінки.

Зірка розповіла про це в instagram. 

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Співачка Брітні Спірс розповіла в соцмережі про свої стосунки з їжею. Вона змалечку полюбляла перекуси.

"Їжа — моя слабкість, я визнаю це і визнавала завжди, з дитинства. Коли я була молодшою ​​і ходила з мамою в ресторани, вона говорила: "Сиди спокійно, ти їси занадто швидко… будь ласка, сповільнилась". Я пам’ятаю, що в обід усі ще їли, а моя їжа зникала через 2 секунди", — розповіла Брітні. 

Незважаючи на захоплення обідами, вага співачки практично завжди залишалась незмінною, проте на даний момент вона б хотіла трохи схуднути.

Співачка Брітні Спірс в своєму будинку. Фото: instagram.com/britneyspears/
Співачка Брітні Спірс в своєму будинку. Фото: instagram.com/britneyspears/

Брітні також поділилася секретом про свій улюблений десерт. Вона обожнює кондитерський виріб Wendy's.

"Я все ще їм ту саму секретну гарячу помадку від Wendy's. Той, у якого смачний брауні. Так, він у них все ще є", — сказала зірка. 

Допис Брітні Спірс про харчову поведінку. Фото: instagram.com/britneyspears
Допис Брітні Спірс про харчову поведінку. Фото: instagram.com/britneyspears

Також вона зізналася, що підтримувати гарну фізичну форму їй допомагав колишній Сем Асгарі. 

"Мій колишній чоловік був тренером, тому він знав багато різних способів і простих трюків, щоб залишатися здоровим. З їжею я думаю, що це дивно. Хоча, я вважаю, що час дуже важливий", — сказала вона.

Раніше дорослого сина Брітні Спірс підловили на пляжі з красунею-подружкою.

Також ексчоловік Брітні Спірс після розлучення схуд майже на 20 кілограмів.

їжа
Брітні Спірс
закордонні зірки
співачка
харчові звички

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