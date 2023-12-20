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Ексчоловік Брітні Спірс після розлучення схуд майже на 20 кілограмів

20 грудня 2023 15:23
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Ексчоловік Брітні Спірс після розлучення схуд майже на 20 кілограмів
Ексчоловік Брітні Спірс Сем Асгарі. Фото: instagram.com/samasghari
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Ексчоловік Брітні Спірс, модель і фітнес-тренер Сем Асгарі, показав, як змінився після розлучення зі співачкою. І у кращий бік! Чоловік скинув близько 20 кілограмів. 

Про це пише Page Six

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"Невеличка трансформація"

Виявляється, за трохи більше року шлюбу з епатажною співачкою Брітні Спірс, фітнес-модель, 29-річний Сем Асгарі, досить сильно набрав вагу.

Проте розповів про це лише зараз, коли йому вдалося схуднути.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Що ж, за останні п'ять місяців зі мною відбулася невеличка трансформація, я втратив десь добрячих 16-18 кілограмів", — розповів Сем.

Від поділився, що вирішив привести себе до ладу не через те, щоб щось довести Брітні, а тому що у нього зʼявилося більше вільного часу.

"Коли ти сам по собі та самотній — це справді хороша нагода зосередитися на собі", — сказав Сем.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Чоловік крім себе також приділяє зараз багато часу роботі і зазначає, що не збирається поки що налагоджувати своє особисте життя. 

"Наразі я зосереджуюся на роботі. Найближчим часом я точно не реєструватимуся у додатках для знайомств. Однозначно", — заявив Асгарі. 

Нагадаємо, Брітні Спірс зізналася, як справляється зі самотністю після розлучення. 

Також ми писали, що Брітні Спірс відмовляється бачити батька навіть після того, як він втратив ногу. 

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