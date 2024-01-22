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Бритни Спирс призналась в многолетних проблемах с едой

22 января 2024 10:05
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Бритни Спирс призналась в многолетних проблемах с едой
Певица Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Певица Бритни Спирс рассказала о своей страсти к еде. Она с детства обожала быстро есть и это плохо повлияло на формирование ее пищевого поведения.

Звезда рассказала об этом в instagram.

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Бритни Спирс считает свою страсть к еде слабостью

Певица Бритни Спирс рассказала в соцсетях о своих отношениях с едой. Она с раннего детства любила перекусы.

"Еда — моя слабость, я признаю это и признавала всегда, с детства. Когда я была моложе и ходила с мамой в рестораны, она говорила: "Сиди спокойно, ты ешь слишком быстро… пожалуйста, замедлилась". Помню, что в обед все еще ели, а моя еда исчезала через 2 секунды", — рассказала Бритни.

Несмотря на увлечение обедами, вес певицы практически всегда оставался неизменным, однако на данный момент она хотела бы немного похудеть.

Певица Бритни Спирс в своем доме. Фото: instagram.com/britneyspears/
Певица Бритни Спирс в своем доме. Фото: instagram.com/britneyspears/

Бритни также поделилась секретом о своем любимом десерте. Она обожает кондитерское изделие Wendy's.

"Я все еще ем ту самую секретную горячую помадку от Wendy's. Тот, у которого вкусный брауни. Да, он у них все еще есть", — сказала звезда.

Сообщение Бритни Спирс о пищевом поведении. Фото: instagram.com/britneyspears
Пост Бритни Спирс о пищевом поведении. Фото: instagram.com/britneyspears

Также она призналась, что поддерживать хорошую физическую форму ей помогал бывший Сэм Асгари.

"Мой бывший муж был тренером, поэтому он знал много разных способов и простых трюков, чтобы оставаться здоровым. С едой я думаю, что это удивительно. Хотя, я считаю, что время очень важно", — сказала она.

Ранее взрослого сына Бритни Спирс подловили на пляже с красавицей-подружкой.

Также экс-мужчина Бритни Спирс после развода похудел почти на 20 килограммов.

еда
Бритни Спирс
зарубежные звезды
певица
пищевые привычки

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