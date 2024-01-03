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Дорослого сина Брітні Спірс підловили на пляжі з красунею-подружою

3 січня 2024 12:34
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Дорослого сина Брітні Спірс підловили на пляжі з красунею-подружою
Син Брітні Спірс з подругою. Фото: BACKGRID
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Син Брітні Спірс Джейден розпочав новий рік днем на пляжі на Гаваях. 17-річного хлопця помітили, коли він ніжився під сонечком зі своєю дівчиною, батьком Кевіном Федерлайном і дружиною Кевіна Вікторією Прінс.

Про це пише Daily Mail.

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Джейден з дівчиною насолоджувався прогулянкою по піску та плескалися в океані. Колишній танцюрист Кевін Феделяйн також приєднався до веселощів і стрибнув у воду у худі.

 

Джейден з подружкою. Фото: BACKGRID
Джейден з подружкою. Фото: BACKGRID

 

Джейден з подружкою. Фото: BACKGRID
Джейден з подружкою. Фото: BACKGRID

Брітні та її сини працюють над відновленням своїх стосунків, оскільки вони багато років були втягнені в публічну ворожнечу. У співачки не було можливості попрощатися, коли на початку цього року Кевін, який має одноосібну опіку, перевіз хлопчиків і свою дружину Вікторію Прінс на Гаваї.

І Шон, і Джейден також пропустили весілля своєї мами з Семом Асгарі в червні 2022 року.

Брітні публічно боролася з Кевіном після того, як він розкритикував її виховання в інтерв'ю, де він стверджував, що Шон і Джейден вирішили не бачити свою матір.

 

Джейден з подружкою. Фото: BACKGRID
Джейден з подружкою. Фото: BACKGRID

 

Джейден з подружкою. Фото: BACKGRID
Джейден з подружкою. Фото: BACKGRID

 

Джейден з подружкою. Фото: BACKGRID
Джейден з подружкою. Фото: BACKGRID

 

Кевін Федерляйн. Фото: BACKGRID
Кевін Федерляйн. Фото: BACKGRID

Брітні відповіла в Instagram, написавши: "Мені сумно чути, що мій колишній чоловік вирішив обговорити стосунки між мною та моїми дітьми…Як ми всі знаємо, виховання підлітків ніколи нікому не дається легко".

Кевін також стверджував, що провокаційні селфі Брітні в соціальних мережах були значною частиною проблеми, назвавши це "важким" для хлопців, особливо тому, що вони старшого шкільного віку.

Брітні послалася на ці коментарі, додавши: "Мене хвилює причина в моєму Instagram. Це було задовго до Instagram".

В інтерв’ю Джейден підкреслив, що між хлопцями та їх матір’ю "немає ненависті", але він визнав, що "потрібно буде багато часу та зусиль", щоб відновити їхні зламані стосунки". Підліток додав: "Я на 100% думаю, що це можна виправити. Просто це займе багато часу та зусиль. Я просто хочу, щоб вона одужала психічно. Коли їй стане краще, я дуже хочу побачити її знову".

Нагадаємо, Брітні Спірс фіналізує розлучення із Семом Асгарі.

Раніше Брітні Спірс зізналася, як справляється зі самотністю після розлучення.

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