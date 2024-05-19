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Бруклін Бекхем розчулив соцмережі спільними фото з родичкою, яка днями померла

19 травня 2024 22:08
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Стас Кожушко
Редактор
В дружини Брукліна Бекхема померла бабуся — що він написав в соцмережах
Британський бізнесмен Бруклін Бекхем та бабуся його дружини, Ніколи Пельтц. Фото: Instagram/brooklynpeltzbeckham
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Днями померла бабуся американської акторки Ніколи Пельтц, Банні. Жінці було 95 років. Дружина бізнесмена, моделі Брукліна Бекхема була з нею дуже близька. З приводу трагедії в родині старший син Девіда та Вікторії Бекхем опублікував спільні фото з Банні, які були зроблені при її житті. 

Відповідна публікація з’явилась в соцмережах Брукліна Бекхема. 

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Бабуся Ніколи була одним зі свідків на гучному весіллі Пельтц та Бекхема, яке відгуляли весною 2022 року.  Американська акторка  поки ніяк не коментувала смерть улюбленої бабусі. Втім Бруклін присвятити Банні, яку в родині називали Нанні, зворушливу публікацію. 

Бруклін Бекхем з бабусею Банні
Бруклін Бекхем з бабусею своєї дружини. Фото: Instagram/brooklynpeltzbeckham

"Ти була наймилішою і найщасливішою людиною на світі й навчила мене тому, як знаходити у всьому радість. Дякую, що викликала у всіх посмішки, ти зробила нескінченно краще за життя кожного, хто тебе знав. Мені так пощастило, що мені випала честь бути твоїм онуком останні чотири роки", — написав Бруклін. 

Свої співчуття зірковій родині висловили деякі фолловери Брукліна (на старшого сина Бекхемів підписані понад 16 млн користувачів Instagram).

  • Ви хороша людина, Бруклін. Співчуваю вашій втраті.
  • Які особливі стосунки у вас були, і з цієї публікації видно, який ви чудовий чоловік. Вона явно вас дуже любила.
  • Про Брукліна тут, у Великій Британії, завжди погано відгукуються. Але він, здається, мила людина.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @brooklynpeltzbeckham

Нагадаємо, раніше ми писали, який музикант став першим британським мільярдером. Також ми розповідали, що відомий американський репер відлупцював ногами кохану в готелі.

смерть
соцмережі
закордонні зірки
Бруклін Бекхем
спогади

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