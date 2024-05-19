У жены Бруклина Бекхэма умерла бабушка — что он написал в соцсетях

Британский бизнесмен Бруклин Бекхэм и бабушка его жены, Николы Пельтц. Фото: Instagram/brooklynpeltzbeckham

На днях скончалась бабушка американской актрисы Николы Пельтц, Банни. Женщине было 95 лет. Жена бизнесмена, модели Бруклина Бекхэма была с ней очень близка. По поводу трагедии в семье старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм опубликовал общие фото с Банни, которые были сделаны при ее жизни.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях Бруклина Бекхэма.

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Бабушка Николы была одним из свидетелей на громкой свадьбе Пельтц и Бекхэма, которую отыграли весной 2022 года. Американская актриса пока никак не комментировала смерть любимой бабушки. Впрочем, Бруклин посвятить Банни, которую в семье называли Нанни, трогательную публикацию.

Бруклин Бекхэм с бабушкой своей жены. Фото: Instagram/brooklynpeltzbeckham

"Ты была самым милым и счастливым человеком на свете и научила меня тому, как находить во всем радость. Спасибо, что вызывала у всех улыбки, ты сделала бесконечно лучше жизни каждого, кто тебя знал. Мне так повезло, что мне выпала честь быть твоим внуком последние четыре года", — написал Бруклин.

Свои соболезнования звездной семье выразили некоторые фолловеры Бруклина (на старшего сына Бекхэмов подписаны более 16 млн пользователей Instagram).

Вы хороший человек, Бруклин. Сочувствую вашей утрате.

Какие особые отношения у вас были, и из этой публикации видно, какой вы замечательный мужчина. Она явно вас очень любила.

О Бруклине здесь, в Великобритании, всегда плохо отзываются. Но он, кажется, милый человек.

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