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Будинок Ілони Гвоздьової постраждав внаслідок ракетних обстрілів

2 січня 2024 18:50
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Будинок Ілони Гвоздьової постраждав внаслідок ракетних обстрілів
Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Переможниця "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова розповіла, що сталося з її заміським будинком після нічної атаки росіян. Вона під час обстрілу була в укритті.

Зірка поділилась сумом в instagram.

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Танцівниця Ілона Гвоздьова провела ніч разом з маленьким сином в укритті. Біля її житла було дуже чутно вибухи і сама зірка вже була готова прощатися з життям.

Сторіз Ілони Гвоздьової
Син Ілони Гвоздьової в укритті. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Вона не спала практично всю ніч, проте дуже вдячна українським військовим, що зустріла цей ранок живою.

"Всіх вітаю, що ми побачили ранок на власні очі. Ми живі — і це свято. Дякую усім нашим хлопцям. У нас найсильніше ППО і найкращі захисники", — сказала хореографиня у сторіз.

Сторіз Ілони Гвоздьової
Будинок Ілони Гвоздьової. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

На жаль, заміський будинок зірки не повністю пережив атаку. Скло у вікнах не витримало вибухів і розбилося, проте Гвоздьова не засмучена.

"Ніч була жахлива для усієї країни. Нашу сім'ю лихо не оминуло теж, але усі живі і за це дякуємо", — підписала фото зірка.

Раніше Ілона Гвоздьова похизувалась збільшеним бюстом у спокусливій спідній білизні.

Нагадаємо, що переможець "Танців з зірками" вперше стане батьком.

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