Будинок Ілони Гвоздьової постраждав внаслідок ракетних обстрілів
Переможниця "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова розповіла, що сталося з її заміським будинком після нічної атаки росіян. Вона під час обстрілу була в укритті.
Зірка поділилась сумом в instagram.
Майно зіркової хореографині постраждало через ракетний обстріл
Танцівниця Ілона Гвоздьова провела ніч разом з маленьким сином в укритті. Біля її житла було дуже чутно вибухи і сама зірка вже була готова прощатися з життям.
Вона не спала практично всю ніч, проте дуже вдячна українським військовим, що зустріла цей ранок живою.
"Всіх вітаю, що ми побачили ранок на власні очі. Ми живі — і це свято. Дякую усім нашим хлопцям. У нас найсильніше ППО і найкращі захисники", — сказала хореографиня у сторіз.
На жаль, заміський будинок зірки не повністю пережив атаку. Скло у вікнах не витримало вибухів і розбилося, проте Гвоздьова не засмучена.
"Ніч була жахлива для усієї країни. Нашу сім'ю лихо не оминуло теж, але усі живі і за це дякуємо", — підписала фото зірка.
Раніше Ілона Гвоздьова похизувалась збільшеним бюстом у спокусливій спідній білизні.
Нагадаємо, що переможець "Танців з зірками" вперше стане батьком.
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