Дом Илоны Гвоздевой пострадал в результате ракетных обстрелов

Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Победительница "Танцев со звездами" Илона Гвоздева рассказала, что произошло с ее загородным домом после ночной атаки россиян. Она при обстреле была в укрытии.

Звезда поделилась грустью в instagram.

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Танцовщица Илона Гвоздева провела ночь вместе с маленьким сыном в укрытии. Возле ее жилья были слышны взрывы и сама звезда уже была готова прощаться с жизнью.

Сын Илоны Гвоздевой в укрытии. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Она не спала практически всю ночь, но очень благодарна украинским военным, что встретила это утро живой.

"Всех поздравляю, что мы увидели утро своими глазами. Мы живы — и это праздник. Спасибо всем нашим ребятам. У нас сильнейшее ПВО и лучшие защитники", — сказала хореографиня в сториз.

Дом Илоны Гвоздевой. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

К сожалению, загородный дом звезды не полностью пережил атаку. Стекла в окнах не выдержали взрывов и разбились, однако Гвоздева не расстроена.

"Ночь была ужасная для всей страны. Нашу семью беда не обошла тоже, но все живы и за это спасибо", — подписала фото звезда.

Ранее Илона Гвоздева похвасталась увеличенным бюстом в соблазнительном нижнем белье.

Напомним, что победитель "Танцев со звездами" впервые станет отцом.