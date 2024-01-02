Дом Илоны Гвоздевой пострадал в результате ракетных обстрелов
Победительница "Танцев со звездами" Илона Гвоздева рассказала, что произошло с ее загородным домом после ночной атаки россиян. Она при обстреле была в укрытии.
Звезда поделилась грустью в instagram.
Имущество звездной хореографини пострадало из-за ракетных обстрелов
Танцовщица Илона Гвоздева провела ночь вместе с маленьким сыном в укрытии. Возле ее жилья были слышны взрывы и сама звезда уже была готова прощаться с жизнью.
Она не спала практически всю ночь, но очень благодарна украинским военным, что встретила это утро живой.
"Всех поздравляю, что мы увидели утро своими глазами. Мы живы — и это праздник. Спасибо всем нашим ребятам. У нас сильнейшее ПВО и лучшие защитники", — сказала хореографиня в сториз.
К сожалению, загородный дом звезды не полностью пережил атаку. Стекла в окнах не выдержали взрывов и разбились, однако Гвоздева не расстроена.
"Ночь была ужасная для всей страны. Нашу семью беда не обошла тоже, но все живы и за это спасибо", — подписала фото звезда.
Ранее Илона Гвоздева похвасталась увеличенным бюстом в соблазнительном нижнем белье.
Напомним, что победитель "Танцев со звездами" впервые станет отцом.
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