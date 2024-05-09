В кинотеатрах по Украине "Дом "Слово" - о чем лента

"Будинок "Слово" — в прокат вышел фильм о писателях Расстрелянного возрождения
В украинский прокат 9 мая вышел художественный фильм режиссера Тараса Томенко "Будинок "Слово". Нескінчений роман". Он рассказывает о драме украинских писателей времен "расстрелянного возрождения", которых заставили работать на благо советской системы.
Трейлер ленты был опубликован на YouTube.
Премьера ленты "Будинок "Слово". Нескінчений роман"
Лента рассказывает о драматической истории украинских писателей времен "расстрелянного возрождения", которых собрали под крышей одного дома, чтобы заставить их работать на благо советской системы.
Фильм рассказывает о том, как коммунистический рай превращается в коммунистический ад. История основана на реальных событиях.
Главные роли в ленте сыграли Дмитрий Олейник (Владимир Акимов), Вячеслав Довженко (Николай Волновой), Нина Набока (тетя Варя), Марина Кошкина (Галя), а также Станислав Сукненко (Лесь Курбас), Юрий Одинокий (Мерер), Валерия Ходос (Рая Троянкер), Андрей Май (Владимир Сосюра), Юлия Чепурко (Мария Сосюра), Константин Темляк (Павел Тычина), Геннадий Попенко (Михайль Семенко).
Сценаристы фильма – Тарас Томенко и Любовь Якимчук, режиссер – Тарас Томенко, оператор-постановщик Михаил Любарский, художник-постановщик Шевкет Сейдаметов, композитор – Алла Загайкевич, продюсеры – Юлия Чернявская, Олег Щербина, Филипп Ильенко и Ростислав Мартынюк.
Мировая премьера художественного фильма "Будинок "Слово". Нескінчений роман". состоялась на 37-м Варшавском кинофестивале 2021 года в рамках международной конкурсной программы. Фильм был также представлен на международных фестивалях: FilmFestival Cottbus (Германия), Galway Film Fleadh (Ireland), The I Will Tell International Film Festival (USA), Prishtina International Film Festival (PriFest), Миколайчук OPEN и Kyiv International Film Festival Molodist.
"Захватывающий сценарий, который выверен документальным фильмом, невероятный актерский состав, изысканная операторская работа, сумасшедшая атмосфера 20-30-х годов времени расцвета авангардного искусства — все отражает нам то время 100 лет назад, чтобы мы могли увидеть нас нынешних — в кровавой мясорубке русской орды. Для меня важно, что мой фильм выходит именно сейчас в судьбоносное для Украины время. Без преувеличений, такого кино не было в украинском кинематографе. Помните цену украинского Слова", — отметил режиссер ленты Тарас Томенко.
Ранее мы списали, что в кинотеатрах по Украине показывают фильм Третьей штурмовой "Мы были рекрутами". А также украинка, игравшая в ситкоме "Леся+Рома", снимется в голливудском фильме ужасов.
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