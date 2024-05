В кинотеатрах по Украине "Дом "Слово" - о чем лента

Кадр из ленты "Будинок "Слово". Фото: пресс-служба фильма

В украинский прокат 9 мая вышел художественный фильм режиссера Тараса Томенко "Будинок "Слово". Нескінчений роман". Он рассказывает о драме украинских писателей времен "расстрелянного возрождения", которых заставили работать на благо советской системы.

Трейлер ленты был опубликован на YouTube.

Читайте также:

Премьера ленты "Будинок "Слово". Нескінчений роман"



Лента рассказывает о драматической истории украинских писателей времен "расстрелянного возрождения", которых собрали под крышей одного дома, чтобы заставить их работать на благо советской системы.

Кадр из ленты "Будинок "Слово". Нескінчений роман". Фото: пресс-служба фильма

Фильм рассказывает о том, как коммунистический рай превращается в коммунистический ад. История основана на реальных событиях.

Главные роли в ленте сыграли Дмитрий Олейник (Владимир Акимов), Вячеслав Довженко (Николай Волновой), Нина Набока (тетя Варя), Марина Кошкина (Галя), а также Станислав Сукненко (Лесь Курбас), Юрий Одинокий (Мерер), Валерия Ходос (Рая Троянкер), Андрей Май (Владимир Сосюра), Юлия Чепурко (Мария Сосюра), Константин Темляк (Павел Тычина), Геннадий Попенко (Михайль Семенко).

Кадр из ленты "Будинок "Слово". Нескінчений роман". Фото: пресс-служба фильма

Сценаристы фильма – Тарас Томенко и Любовь Якимчук, режиссер – Тарас Томенко, оператор-постановщик Михаил Любарский, художник-постановщик Шевкет Сейдаметов, композитор – Алла Загайкевич, продюсеры – Юлия Чернявская, Олег Щербина, Филипп Ильенко и Ростислав Мартынюк.

Кадр из ленты "Будинок "Слово". Нескінчений роман". Фото: пресс-служба фильма

Мировая премьера художественного фильма "Будинок "Слово". Нескінчений роман". состоялась на 37-м Варшавском кинофестивале 2021 года в рамках международной конкурсной программы. Фильм был также представлен на международных фестивалях: FilmFestival Cottbus (Германия), Galway Film Fleadh (Ireland), The I Will Tell International Film Festival (USA), Prishtina International Film Festival (PriFest), Миколайчук OPEN и Kyiv International Film Festival Molodist.

Кадр из ленты "Будинок "Слово". Нескінчений роман". Фото: пресс-служба фильма

"Захватывающий сценарий, который выверен документальным фильмом, невероятный актерский состав, изысканная операторская работа, сумасшедшая атмосфера 20-30-х годов времени расцвета авангардного искусства — все отражает нам то время 100 лет назад, чтобы мы могли увидеть нас нынешних — в кровавой мясорубке русской орды. Для меня важно, что мой фильм выходит именно сейчас в судьбоносное для Украины время. Без преувеличений, такого кино не было в украинском кинематографе. Помните цену украинского Слова", — отметил режиссер ленты Тарас Томенко.

Ранее мы списали, что в кинотеатрах по Украине показывают фильм Третьей штурмовой "Мы были рекрутами". А также украинка, игравшая в ситкоме "Леся+Рома", снимется в голливудском фильме ужасов.