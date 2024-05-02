Іванна Сахно зіграє у голлівудському фільмі жахів — подробиці

Голлівудська акторка з українським корінням Іванна Сахно. Фото: instagram.com/ivannasakhno/

Українка Іванна Сахно отримала головну роль у сиквелі популярного трилера M3GAN 2.0. Перша частина стрічки вийшла у світовий прокат у січні 2023 року та зібрала більше 180 млн доларів.

Про це повідомляє Deadline.

Читайте також:

Українка зіграє головну роль у сиквелі фільму жахів

Деталі сюжету стрічки M3GAN 2.0 поки невідомі, але у першій частині події розгортаються навколо ляльки зі штучним інтелектом, яка була створена для того, що бути найкращим компаньйоном дитини та помічником для батьків.

M3GAN вміє слухати та вчитися, витвір штучного інтелекту здатний стати справжнім другом та захисником для дитини, до якої вона прив'язана. Ймовірно, саме її й зіграє українка Іванна Сахно.

Перша частина M3GAN зібрала 180 мільйонів доларів у світовому прокаті при бюджеті в 12 мільйонів доларів.

Сценарій сиквелу створили Акела Купер та Джерард Джонстоун, які знімали першу частину горору. Виконавчими продюсерами стрічки стали Джонстоун і Марк Катчур.

Сахно починала свій творчий шлях в Україні та взяла участь у зйомках ситкому "Леся+Рома" (2005—2008).

Голлівудська акторка Іванна Сахно у ситкомі "Леся+Рома". Фото: скриншот YouTube

У 15 років вона разом із батьками переїхала до Лос-Анджелеса та з 2013 року знімається у відомих голлівудських стрічках.

Українка стала відомою у Голлівуді завдяки таким фільмам, як "Тихоокеанський рубіж: Повстання" та "Шпигун, який мене кинув", де вона знялася разом з Мілою Куніс, яка також має українське коріння.

Акторка любить свою Батьківщину і є послом United 24 — офіційної платформи для збору коштів, запущеної президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, продюсерка "20 днів у Маріуполі" потрапила на обкладинку українського глянцю. Також зірка проєкту "Секс і місто" вдягнула прикраси від українського бренду на телешоу.