Останній будинок Мерилін Монро врятували від знесення

Американська акторка Мерилін Монро. Фото: Instagram/welovemarilyn

Будинок, в якому 61 рік тому померла голлівудська акторка Мерилін Монро, планували знести. Втім, маєток в іспанському колоніальному стилі з чотирма спальнями у Лос-Анджелесі (США) вдалося врятувати від цього.

Про це повідомляє видання Variety.

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У будинку, який побудували в 1929-му, зірка світового кінематографа прожила останні пів року перед трагічною смертю від передозування. Нинішні власники маєтку, продюсер різноманітних реаліті-шоу Рой Бенк та його дружина Бріна Мільштейн, купили його торік за 8,35 млн доларів і планували знести, щоб розширити ділянку.

Втім це не дозволила міська рада Лос-Анджелеса. Будинку було присвоєно статус визначної пам'ятки.

"Міська рада Лос-Анджелеса одноголосно схвалила це рішення для останнього будинку Мерілін Монро. Дякуємо всім, хто висловив свою підтримку. І величезна подяка члену ради Трейсі Парк та її команді", — написали представники консерваторії каліфорнійського мегаполіса.

Понад рік власники будинку боролися за те, щоб не допустити надання маєтку історичного статусу. Це, на їхню думку, призведе до збільшення кількості туристів, чого вони не хочуть. Рой Бенк та Бріна Мільштейн подали позов до суду на міську раду Лос-Анджелеса. Слухання має пройти 13 серпня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що штучний інтелект відтворив Мерилін Монро. Також ми розповідали, що голлівудський актор Бред Пітт наважився на рішучий крок заради порятунку стосунків із дітьми.