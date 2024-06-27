Последний дом Мэрилин Монро спасли от сноса

Американская актриса Мэрилин Монро. Фото: Instagram/welovemarilyn

Дом, в котором 61 год назад скончалась голливудская актриса Мэрилин Монро, планировали снести. Впрочем, имение в испанском колониальном стиле с четырьмя спальнями в Лос-Анджелесе удалось спасти от этого.

Об этом сообщает издание Variety.

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В здании, построенном в 1929-м, звезда мирового кинематографа прожила последние полгода перед трагической смертью от передозировки. Нынешние владельцы поместья, продюсер различных реалити-шоу Рой Бенк и его жена Брина Мильштейн купили его в прошлом году за 8,35 млн долларов и планировали снести, чтобы расширить участок.

Впрочем, это не позволил городской совет Лос-Анджелеса. Дому был присвоен статус достопримечательности.

"Городской совет Лос-Анджелеса единогласно одобрил это решение для последнего дома Мэрилин Монро. Спасибо всем, кто выразил свою поддержку. И огромная благодарность члену совета Трейси Парк и его команде", — написали представители консерватории калифорнийского мегаполиса.

Больше года владельцы дома боролись за то, чтобы не допустить предоставление имению исторического статуса. Это, по их мнению, приведет к увеличению количества туристов, чего они не желают. Рой Бенк и Брина Мильштейн подали иск в суд на городской совет Лос-Анджелеса. Слушание должно пройти 13 августа.

Напомним, ранее мы писали, что искусственный интеллект воспроизвел Мэрилин Монро. Также мы рассказывали, что голливудский актер Брэд Питт решился на шаг по спасению отношений с детьми.