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Букмекери прогнозують перемогу Україні на Євробаченні-2024

18 січня 2024 16:10
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Букмекери прогнозують перемогу Україні на Євробаченні-2024
Кубок Євробачення. Фото: Суспільне Мовлення
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Україна обійшла всі інші країни в рейтингу букмекерів на "Євробачення 2024". Вони оновили свої прогнози.

Про це стало відомо із сайту букмекерів.

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На думку букмекерів, в України найбільші шанси на Євробаченні-2024

На офіційному сайті букмекерів оновився прогноз щодо переможця на пісенному конкурсі Євробачення-2024. Більшість вирішили, що Україна зараз має найбільші шанси. 

У трійку лідерів також потрапила Велика Британія й Італія. Набагато менше букмекери вірять у перемогу Франції, Греції та Швейцарії.

Прогнози на перемогу в Євробаченні-2024
Прогнози на перемогу в Євробаченні-2024. Фото: eurovisionworld.com

В Україні Нацвідбір відбудеться вже 3 лютого, а світовий конкурс розпочнеться у Мальме 7 травня. 

Раніше назвали головних претендентів на перемогу на українському Нацвідборі.

Також музпродюсер Нацвідбору-2024 прокоментував скандал навколо гурту NAHABA.

рейтинг
Україна
пісні
букмекери
конкурс
Євробачення-2024

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