Букмекери прогнозують перемогу Україні на Євробаченні-2024
Україна обійшла всі інші країни в рейтингу букмекерів на "Євробачення 2024". Вони оновили свої прогнози.
Про це стало відомо із сайту букмекерів.
На думку букмекерів, в України найбільші шанси на Євробаченні-2024
На офіційному сайті букмекерів оновився прогноз щодо переможця на пісенному конкурсі Євробачення-2024. Більшість вирішили, що Україна зараз має найбільші шанси.
У трійку лідерів також потрапила Велика Британія й Італія. Набагато менше букмекери вірять у перемогу Франції, Греції та Швейцарії.
В Україні Нацвідбір відбудеться вже 3 лютого, а світовий конкурс розпочнеться у Мальме 7 травня.
Раніше назвали головних претендентів на перемогу на українському Нацвідборі.
Також музпродюсер Нацвідбору-2024 прокоментував скандал навколо гурту NAHABA.
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