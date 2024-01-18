Букмекери прогнозують перемогу Україні на Євробаченні-2024

Кубок Євробачення. Фото: Суспільне Мовлення

Україна обійшла всі інші країни в рейтингу букмекерів на "Євробачення 2024". Вони оновили свої прогнози.

Про це стало відомо із сайту букмекерів.

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На думку букмекерів, в України найбільші шанси на Євробаченні-2024

На офіційному сайті букмекерів оновився прогноз щодо переможця на пісенному конкурсі Євробачення-2024. Більшість вирішили, що Україна зараз має найбільші шанси.

У трійку лідерів також потрапила Велика Британія й Італія. Набагато менше букмекери вірять у перемогу Франції, Греції та Швейцарії.

Прогнози на перемогу в Євробаченні-2024. Фото: eurovisionworld.com

В Україні Нацвідбір відбудеться вже 3 лютого, а світовий конкурс розпочнеться у Мальме 7 травня.

Раніше назвали головних претендентів на перемогу на українському Нацвідборі.

Також музпродюсер Нацвідбору-2024 прокоментував скандал навколо гурту NAHABA.