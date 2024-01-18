Букмекеры прогнозируют победу Украины на Евровидении-2024
Украина обошла все остальные страны в рейтинге букмекеров на "Евровидение 2024". Они обновили свои прогнозы.
Об этом стало известно с сайта.
По мнению букмекеров, у Украины самые большие шансы на Евровидении-2024
На официальном сайте букмекеров обновился прогноз победителя на песенном конкурсе Евровидение-2024. Большинство решили, что у Украины сейчас самые большие шансы.
В тройку лидеров также попали Великобритания и Италия. Гораздо меньше букмекеры верят в победу Франции, Греции и Швейцарии.
Нацотбор состоится уже 3 февраля, а мировой конкурс начнется в Мальме 7 мая.
Ранее назвали главных претендентов на победу на украинском Нацотборе.
Также продюсер Нацотбора-2024 прокомментировал скандал вокруг группы NAHABA.
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