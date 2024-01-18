Букмекеры прогнозируют победу Украины на Евровидении-2024

Кубок Евровидения. Фото: Суспільне Мовлення

Украина обошла все остальные страны в рейтинге букмекеров на "Евровидение 2024". Они обновили свои прогнозы.

Об этом стало известно с сайта.

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По мнению букмекеров, у Украины самые большие шансы на Евровидении-2024

На официальном сайте букмекеров обновился прогноз победителя на песенном конкурсе Евровидение-2024. Большинство решили, что у Украины сейчас самые большие шансы.

В тройку лидеров также попали Великобритания и Италия. Гораздо меньше букмекеры верят в победу Франции, Греции и Швейцарии.

Прогнозы на победу в Евровидении-2024 Фото: eurovisionworld.com

Нацотбор состоится уже 3 февраля, а мировой конкурс начнется в Мальме 7 мая.

Ранее назвали главных претендентов на победу на украинском Нацотборе.

Также продюсер Нацотбора-2024 прокомментировал скандал вокруг группы NAHABA.