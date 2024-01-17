Нацвідбір на Євробачення 2024 — названо головних претендентів на перемогу

Кубок Євробачення. Фото: Суспільне Мовлення

Українські музичні експерти назвали головних претендентів на перемогу у Нацвідборі на Євробачення 2024.

Видання Телеграф поспілкувалося з музичною оглядачкою Нателлою Кірс, продюсером премії YUNA Ігорем Панасовим і радіоведучим Сержем Гагаріним.

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Неочікуваний претендент на перемогу

Музичні експерти, які давно мають справу з Євробаченням, ретельно проаналізували пісні конкурсантів і визначили, які з них найбільше підходять під формат конкурсу і можуть претендувати на перемогу у нацвідборі.

Перемогти в нацвідборі найбільші шанси має Ingret з піснею "Keeper". Ця співачка пропала після того, як у 2017 році посіла друге місце у шоу "Голос країни" під керівництвом Потапа. Після цього вона підписала контракт із його продюсерським центром MO3GY та взяла участь у нацвідборі 2018 року. Однак в обох випадках вона успіху не досягла.

Експерти бачать саме її головним претендентом на перемогу через меседж її пісні.

"Її пісня про жіночність і жінку під час війни, і цьому відповідає текст. Дякуючи точності посилу і голосу, який зачаровує з перших секунд, у ньому є гра, у ньому є відображення самого конкурсу, що він про пісню, про талант. І Ingret, це відображення стану жінки, яка має чоловік на війні, теж фідбек на ідею конкурсу. Думаю, вона містить найвагоміші аспекти сьогоднішньої культури та характеру України", — каже незалежна музична оглядачка Нателла Кірс.

Друге місце експерти віддали Melovin із піснею "DREAMER". На думку продюсера премії YUNA Ігоря Панасова його пісня досить легковажна для європейської аудиторії. І, тим не менш, журі нацвідбору опиниться перед досить складним вибором, оскільки пісні як Ingret так і Melovin досить сильні. Проте "DREAMER" Меловіна може краще прийняти Європа.

Третім лідером стала колаборація alyona alyona & Jerry Heil. Їхня пісня "Teresa & Maria" стала лідером за кількістю переглядів у YouTube, а також посідає перше місце у європейському голосуванні на офіційному сайті Євробачення. Тож цілком можливо, що саме вони стануть лідерами голосування телеглядачів і вже журі доведеться вирішувати, хто поїде на конкурс до Швеції, вважає радіоведучий Серж Гагарін.

Замикає топ-4 претендентів на перемогу у нацвідборі гурт "Ziferblat" з піснею "Place I Call Home". Минулого року, після виходу альбому, вони викликали фурор у колі музичних естетів. Це не особливо вплинуло на кількість переглядів і прослуховувань, але музичним феноменом, певною мірою, їх уже називають.

Нателла Кірс, Ігорем Панасов і Серж Гагарін не вважають, що переможцем стане YAKTAK, попри те, що він є одним з фаворитів концурсу зараз. Музичні експерти вважають його конкурсну пісню надто легковажною для сьогодення і тому вона навряд чи вона отримає масову підтримку на самому конкурсі.

Нагадаємо, музпродюсер Нацвідбору-2024 прокоментував скандал навколо гурту NAHABA.

Також ми писали, що у мережі розкритикували пісню співака Yaktak для "Євробачення".