Хто пройде у гранд-фінал Євробачення-2024 — список країн

Українські співачки Alyona Alyona і Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil/

Вже сьогодні, 7 травня, пройде перший півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2024". За прогнозами букмекерів, в українських співачок alyona alyona & Jerry Heil є великі шанси потрапити у фінал.

Відповідна інформація з’явилась на сайті Eurovision World.

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У перший день конкурсу за вихід у фінал будуть змагатися 15 країн. Лише десять учасників зможуть потрапити до гранд-фіналу "Євробачення-2024". Переможців першого півфіналу будуть визначати глядачі, однак українці зможуть голосувати за своїх фаворитів лише 7 травня.

Список країн, які за прогнозами букмекерів можуть увійти до гранд-фіналу "Євробачення-2024":

1. Хорватія — Baby Lasagna.

2. Швейцарія — Nemo.

3. Італія — Angelina Mango.

4. Україна — alyona alyona & Jerry Heil.

5. Ірландія — Bambie Thug.

6. Нідерланди — Joost Klein.

7. Франція — Slimane.

8. Ізраїль — Eden Golan.

9. Греція — Marina Sattia.

10. Велика Британія — Olly Alexander.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Alyona Alyona впала на сцені Євробачення. А також, що думають конкурсанти "Євробачення" про пісню Alyona Alyona та Jerry Heil.