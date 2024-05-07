Хто пройде у гранд-фінал Євробачення-2024 — список країн

Букмекери спрогнозували, хто потрапить у фінал Євробачення-2024
Вже сьогодні, 7 травня, пройде перший півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2024". За прогнозами букмекерів, в українських співачок alyona alyona & Jerry Heil є великі шанси потрапити у фінал.
Відповідна інформація з’явилась на сайті Eurovision World.
Хто потрапить у фінал Євробачення-2024
У перший день конкурсу за вихід у фінал будуть змагатися 15 країн. Лише десять учасників зможуть потрапити до гранд-фіналу "Євробачення-2024". Переможців першого півфіналу будуть визначати глядачі, однак українці зможуть голосувати за своїх фаворитів лише 7 травня.
Список країн, які за прогнозами букмекерів можуть увійти до гранд-фіналу "Євробачення-2024":
1. Хорватія — Baby Lasagna.
2. Швейцарія — Nemo.
3. Італія — Angelina Mango.
4. Україна — alyona alyona & Jerry Heil.
5. Ірландія — Bambie Thug.
6. Нідерланди — Joost Klein.
7. Франція — Slimane.
8. Ізраїль — Eden Golan.
9. Греція — Marina Sattia.
10. Велика Британія — Olly Alexander.
Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Alyona Alyona впала на сцені Євробачення. А також, що думають конкурсанти "Євробачення" про пісню Alyona Alyona та Jerry Heil.
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