Кто пройдет в гранд-финал Евровидения-2024

Украинские певицы Alyona Alyona и Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil/

Уже сегодня, 7 мая, пройдет первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2024". По прогнозам букмекеров, у украинских певиц alyona alyona & Jerry Heil есть большие шансы попасть в финал.

Соответствующая информация появилась на сайте Eurovision World.

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В первый день конкурса за выход в финал будут соперничать 15 стран. Только десять участников смогут попасть в гранд-финал "Евровидения-2024". Победителей первого полуфинала будут определять зрители, однако украинцы смогут голосовать за своих фаворитов только 7 мая.

Список стран, которые по прогнозам букмекеров могут войти в гранд-финал "Евровидения-2024":

1. Хорватия - Baby Lasagna.

2. Швейцария – Nemo.

3. Италия – Angelina Mango.

4. Украина – alyona alyona & Jerry Heil.

5. Ирландия – Bambie Thug.

6. Нидерланды – Joost Klein.

7. Франция - Slimane.

8. Израиль – Eden Golan.

9. Греция - Marina Sattia.

10. Великобритания – Olly Alexander.

Напомним, ранее мы писали, что певица Alyona Alyona упала на сцене Евровидения. А также, что думают конкурсанты "Евровидения" о песне Alyona Alyona и Jerry Heil.