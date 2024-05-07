Кто пройдет в гранд-финал Евровидения-2024

Букмекеры спрогнозировали, кто попадет в финал Евровидения-2024
Уже сегодня, 7 мая, пройдет первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2024". По прогнозам букмекеров, у украинских певиц alyona alyona & Jerry Heil есть большие шансы попасть в финал.
Соответствующая информация появилась на сайте Eurovision World.
Кто попадет в финал Евровидения-2024
В первый день конкурса за выход в финал будут соперничать 15 стран. Только десять участников смогут попасть в гранд-финал "Евровидения-2024". Победителей первого полуфинала будут определять зрители, однако украинцы смогут голосовать за своих фаворитов только 7 мая.
Список стран, которые по прогнозам букмекеров могут войти в гранд-финал "Евровидения-2024":
1. Хорватия - Baby Lasagna.
2. Швейцария – Nemo.
3. Италия – Angelina Mango.
4. Украина – alyona alyona & Jerry Heil.
5. Ирландия – Bambie Thug.
6. Нидерланды – Joost Klein.
7. Франция - Slimane.
8. Израиль – Eden Golan.
9. Греция - Marina Sattia.
10. Великобритания – Olly Alexander.
Напомним, ранее мы писали, что певица Alyona Alyona упала на сцене Евровидения. А также, что думают конкурсанты "Евровидения" о песне Alyona Alyona и Jerry Heil.
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