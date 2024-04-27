Хто виграє у першому півфіналі Євробачення-2024 — рейтинг

Букмекери визначили десятку переможців першого півфіналу на Євробаченні — яке місце в України
Поки співачки Jerry Heil і alyona alyona їдуть потягом в Мальме, букмекери оновлюють прогнози. В одному з рейтингів в України ще є шанс на перемогу.
Рейтинг виставили на сайті eurovisionworld.
Топ-10 переможців в першому півфіналі Євробачення-2024
Перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2024 відбудеться 7 травня у Швеції в місті Мальме. Саме тоді і виступлять представниці України alyona alyona та Jerry Heil. Букмекери вважають, що вони вийдуть у фінал.
- Хорватія — 96%
- Україна — 96%
- Литва — 95%
- Фінляндія — 92%
- Кіпр — 82%
- Люксембург — 81%
- Ірландія — 77%
- Польща — 76%
- Сербія — 69%
- Австралія — 62%
Рейтинг очолили Україна та Хорватія. Також чимало шансів у Литви, Фінляндії та Кіпру. До аутсайдерів потрапили Португалія, Словенія, Азербайджан, Молдова й Ісландія.
Нагадаємо, співачки Jerry Heil і alyona alyona озвучили благодійну мету, з якою вирушили до Мальме. Також організатори Євробачення показил, якою буде сцена конкурсу.
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