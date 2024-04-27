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Букмекери визначили десятку переможців першого півфіналу на Євробаченні — яке місце в України

27 квітня 2024 07:00
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Хто виграє у першому півфіналі Євробачення-2024 — рейтинг
Українські співачки Alyona Alyona і Jerry Heil. Фото: instagram/alyona.alyona.official
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Поки співачки Jerry Heil і alyona alyona їдуть потягом в Мальме, букмекери оновлюють прогнози. В одному з рейтингів в України ще є шанс на перемогу. 

Рейтинг виставили на сайті eurovisionworld.

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Перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2024 відбудеться 7 травня у Швеції в місті Мальме. Саме тоді і виступлять представниці України alyona alyona та Jerry Heil. Букмекери вважають, що вони вийдуть у фінал.

  • Хорватія — 96%
  • Україна — 96%
  • Литва — 95%
  • Фінляндія — 92%
  • Кіпр — 82%
  • Люксембург — 81%
  • Ірландія — 77%
  • Польща — 76%
  • Сербія — 69%
  • Австралія — 62%
Прогноз букмекерів на перший півфінал Євробачення. Фото: eurovisionworld.com
Прогноз букмекерів на перший півфінал Євробачення. Фото: eurovisionworld.com

Рейтинг очолили Україна та Хорватія. Також чимало шансів у Литви, Фінляндії та Кіпру. До аутсайдерів потрапили Португалія, Словенія, Азербайджан, Молдова й Ісландія.

Нагадаємо, співачки Jerry Heil і alyona alyona озвучили благодійну мету, з якою вирушили до Мальме. Також організатори Євробачення показил, якою буде сцена конкурсу.

Євробачення
рейтинг
Alyona Alyona
Швеція
Jerry Heil
букмекери

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