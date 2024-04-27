Хто виграє у першому півфіналі Євробачення-2024 — рейтинг

Українські співачки Alyona Alyona і Jerry Heil. Фото: instagram/alyona.alyona.official

Поки співачки Jerry Heil і alyona alyona їдуть потягом в Мальме, букмекери оновлюють прогнози. В одному з рейтингів в України ще є шанс на перемогу.

Рейтинг виставили на сайті eurovisionworld.

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Перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2024 відбудеться 7 травня у Швеції в місті Мальме. Саме тоді і виступлять представниці України alyona alyona та Jerry Heil. Букмекери вважають, що вони вийдуть у фінал.

Хорватія — 96%

Україна — 96%

Литва — 95%

Фінляндія — 92%

Кіпр — 82%

Люксембург — 81%

Ірландія — 77%

Польща — 76%

Сербія — 69%

Австралія — 62%

Прогноз букмекерів на перший півфінал Євробачення. Фото: eurovisionworld.com

Рейтинг очолили Україна та Хорватія. Також чимало шансів у Литви, Фінляндії та Кіпру. До аутсайдерів потрапили Португалія, Словенія, Азербайджан, Молдова й Ісландія.

Нагадаємо, співачки Jerry Heil і alyona alyona озвучили благодійну мету, з якою вирушили до Мальме. Також організатори Євробачення показил, якою буде сцена конкурсу.