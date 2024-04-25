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Alyona alyona та Jerry Heil вирушили на Євробачення з благодійною місією — що відомо

25 квітня 2024 21:14
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Стас Кожушко
Редактор
Alyona alyona та Jerry Heil вирушили потягом на Євробачення
Співачки на столичному центральному залізничному вокзалі з шанувальниками. Фото: Суспільне Мовлення
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Представниці України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" alyona alyona та Jerry Heil вирушили з Києва у шведське Мальме потягом Eurovision Express. На пресконференції перед поїздкою вони озвучили свою благодійну місію.

Про це повідомляє "Суспільне Мовлення", яке займається "Євробаченням" в нашій країні. 

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Місія alyona alyona та Jerry Heil на Євробаченні

Артистки оголосили про старт благодійного збору коштів "Мій голос відбудовує" та заспівали свою конкурсну пісню Teresa & Maria. Спільно з фандрейзинговою платформою UNITED24 alyona alyona та Jerry Heil збиратимуть 10 млн грн на відбудову Великокостромської гімназії у Дніпропетровській області, ліве крило якої було вщент зруйноване російськими військами 11 жовтня 2022 року. 

"Цього року ми маємо відповідальну місію — не тільки гідно представити Україну на одному з найбільших музичних конкурсів світу, але й допомогти зібрати частину коштів на Великокостромську гімназію, яку зруйнувала російська ракета. Ми були дуже зворушені, коли отримали ключ від школи", — поділилися представниці України alyona alyona та Jerry Heil. 

Артистки зазначили — вони вірять, що заклик Unlock the future for children (Розблокуйте майбутнє для дітей) достукається до серця кожного, хто братиме участь в "Євробаченні".

Провести делегацію України на пісенному конкурсі прийшли представники ЗМІ та шанувальники. На першій колії київського центрального залізничного вокзалу 19-й потяг отримав символічну назву "Експрес Євробачення". 

Alyona alyona та Jerry Heil поїхали на Євробачення з благодійною місією — що відомо - фото 1
Потяг, на якому артистки вирушили на "Євробачення-2024". Фото: Суспільне Мовлення

Вже цієї суботи, 27 квітня, артистки проведуть першу репетицію на головній сцені цьогорічного пісенного конкурсу — стадіоні Malmö Arena. Українки виступлять в першому півфіналі, 7 травня, під п’ятим номером. Згідно з численними голосуваннями єврофанів та прогнозів букмекерів,  alyona alyona та Jerry Heil мають пройти до фіналу, який пройде 11 травня. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що організатори "Євробачення-2024" показали вже змонтовану сцену конкурсу. Також ми розповідали, хто з зірок став речницею від України на "Євробаченні-2024".

Євробачення
Alyona Alyona
благодійність
Jerry Heil
UNITED 24
українські зірки

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