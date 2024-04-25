Організатори завершили підготовку головної сцени Євробачення — фото

Сцена Євробачення-2024. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Організатори Євробачення-2024, яке пройде у травні в шведському місті Мальме, оприлюднили перші фото головної сцени. На її підготовку витратили пів року.

Фото сцени розмістили на офіційному сайті "Євробачення".

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Над створенням головної сцени працювали художник-постановник Флоріан Відер та дизайнер зі світла Фредрік Стормбі. Майданчик для виступів артистів зробили у формі хреста та розмістили у центрі глядацької зали для того, щоб глядачам було зручніше спостерігати за виконавцями.

Довкола головної сцени розташували більше двох тисяч освітлювальних приладів, а над нею встановили близько тисячі квадратних метрів світлодіодних екранів. На стелю арени підвісили п'ять світлодіодних кубів та закріпили 204 тонни технічного обладнання, яке буде переміщуватися за допомогою 196 підіймачів із різною швидкістю.

Учасники пісенного конкурсу зберуться для репетиції на оновленій сцені вже 27 квітня.

Євробачення-2024 відбудеться у травні у шведському місті Мальме. Півфінали пройдуть 7 та 9 травня. Гранд-фінал конкурсу заплановано на 11 травня.

Нагадаємо, Хорватія впевнена у перемозі на Євробаченні, а мер Загреба вже забронював головну арену міста для проведення конкурсу. Також ми розповідали, коли конкурсанти від України проведуть першу репетицію на конкурсі.