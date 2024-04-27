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Букмекеры определили десятку победителей первого полуфинала на Евровидении — какое место у Украины

27 апреля 2024 07:00
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Кто выиграет в первом полуфинале Евровидения-2024 - рейтинг
Украинские певицы Alyona Alyona и Jerry Heil. Фото: instagram/alyona.alyona.official
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Пока певицы Jerry Heil и alyona alyona едут поездом в Мальме, букмекеры обновляют прогнозы. В одном из рейтингов у Украины еще есть шанс на победу.

Рейтинг был выставлен на сайте eurovisionworld.

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Первый полуфинал песенного конкурса Евровидения-2024 состоится 7 мая в Швеции в Мальме. В это время и выступят представительницы Украины alyona alyona и Jerry Heil. Букмекеры полагают, что они выйдут в финал.

  • Хорватия — 96%
  • Украина — 96%
  • Литва — 95%
  • Финляндия — 92%
  • Кипр — 82%
  • Люксембург — 81%
  • Ирландия — 77%
  • Польша — 76%
  • Сербия — 69%
  • Австралия — 62%
Прогноз букмекеров на первый полуфинал Евровидения. Фото: eurovisionworld.com
Прогноз букмекеров на первый полуфинал Евровидения. Фото: eurovisionworld.com

Рейтинг возглавили Украина и Хорватия. Также немало шансов у Литвы, Финляндии и Кипра. В аутсайдеры попали Португалия, Словения, Азербайджан, Молдова и Исландия.

Напомним, певицы Jerry Heil и alyona alyona озвучили благотворительную цель, с которой отправились в Мальме. Также организаторы Евровидения показали, какой будет сцена конкурса.

Евровидение
рейтинг
Alyona Alyona
Швеция
Jerry Heil
букмекеры

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