Кто выиграет в первом полуфинале Евровидения-2024 - рейтинг

Украинские певицы Alyona Alyona и Jerry Heil. Фото: instagram/alyona.alyona.official

Пока певицы Jerry Heil и alyona alyona едут поездом в Мальме, букмекеры обновляют прогнозы. В одном из рейтингов у Украины еще есть шанс на победу.

Рейтинг был выставлен на сайте eurovisionworld.

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Первый полуфинал песенного конкурса Евровидения-2024 состоится 7 мая в Швеции в Мальме. В это время и выступят представительницы Украины alyona alyona и Jerry Heil. Букмекеры полагают, что они выйдут в финал.

Хорватия — 96%

Украина — 96%

Литва — 95%

Финляндия — 92%

Кипр — 82%

Люксембург — 81%

Ирландия — 77%

Польша — 76%

Сербия — 69%

Австралия — 62%

Прогноз букмекеров на первый полуфинал Евровидения. Фото: eurovisionworld.com

Рейтинг возглавили Украина и Хорватия. Также немало шансов у Литвы, Финляндии и Кипра. В аутсайдеры попали Португалия, Словения, Азербайджан, Молдова и Исландия.

Напомним, певицы Jerry Heil и alyona alyona озвучили благотворительную цель, с которой отправились в Мальме. Также организаторы Евровидения показали, какой будет сцена конкурса.