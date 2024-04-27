Кто выиграет в первом полуфинале Евровидения-2024 - рейтинг

Букмекеры определили десятку победителей первого полуфинала на Евровидении — какое место у Украины
Пока певицы Jerry Heil и alyona alyona едут поездом в Мальме, букмекеры обновляют прогнозы. В одном из рейтингов у Украины еще есть шанс на победу.
Рейтинг был выставлен на сайте eurovisionworld.
Топ-10 победителей в первом полуфинале Евровидения-2024
Первый полуфинал песенного конкурса Евровидения-2024 состоится 7 мая в Швеции в Мальме. В это время и выступят представительницы Украины alyona alyona и Jerry Heil. Букмекеры полагают, что они выйдут в финал.
- Хорватия — 96%
- Украина — 96%
- Литва — 95%
- Финляндия — 92%
- Кипр — 82%
- Люксембург — 81%
- Ирландия — 77%
- Польша — 76%
- Сербия — 69%
- Австралия — 62%
Рейтинг возглавили Украина и Хорватия. Также немало шансов у Литвы, Финляндии и Кипра. В аутсайдеры попали Португалия, Словения, Азербайджан, Молдова и Исландия.
Напомним, певицы Jerry Heil и alyona alyona озвучили благотворительную цель, с которой отправились в Мальме. Также организаторы Евровидения показали, какой будет сцена конкурса.
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