Cardi B показала відверті татуювання на тлі чуток про зраду чоловіка

Cardi B. Фото: instagram.com/iamcardib/

Відома зірка Cardi B з'явилася напівоголена перед публікою у соціальних мережах. Вона звабливо позує на фото й іронічно жартує над своїм колишнім чоловіком.

Зірка виклала пост і в instagram.

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Американська хіп-хоп-виконавиця Cardi B поділилася новим образом із підписниками. Вона обрала цього разу дуже спокусливу сукню, яка оголює її ключиці, сідниці та спину. Принт вбрання нагадує чималу кількість ременів, які стримують реперку.

Cardi B. Фото: instagram.com/iamcardib/

Cardi B іронічно підписала свої нові фото. Ймовірно вона натякає на розлучення з її чоловіком, репером Offset. Зірці більше не потрібна любов. Люди пліткують, що коханий зрадив її з іншою.

"При чому тут любов? З Новим роком!" — підписала фото виконавиця.

Підписники підтримують рішення про розлучення

Шанувальники Cardi B підтримуюють її. Вони зачаровані тонкими бровами зірки, гарним тілом та сподіваються, що вона помститься чоловіку.

Ти виглядаєш краще без Offset, мамо.

Будь ласка, не перетворюйся на Doja Cat. Ти все, що в нас є.

Ооо, Cardi B. Грай в шахи, а не в шашки. Отримай своє назад. Я знаю, що ти збираєшся змусити їх заплатити.

Одне про Cardi я знаю точно — вона завжди fashion.

Мені подобаються твої худенькі брівки.

Cardi B. Фото: instagram.com/iamcardib/

Раніше ми писали, що Cardi B зізналася, що мала проблеми з виступом у Маямі.

Нагадаємо, Cardi B покинула чоловіка після шести років шлюбу.