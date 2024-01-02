Cardi B показала відверті татуювання на тлі чуток про зраду чоловіка
Відома зірка Cardi B з'явилася напівоголена перед публікою у соціальних мережах. Вона звабливо позує на фото й іронічно жартує над своїм колишнім чоловіком.
Зірка виклала пост і в instagram.
Cardi B оголилась у дивацькій сукні
Американська хіп-хоп-виконавиця Cardi B поділилася новим образом із підписниками. Вона обрала цього разу дуже спокусливу сукню, яка оголює її ключиці, сідниці та спину. Принт вбрання нагадує чималу кількість ременів, які стримують реперку.
Cardi B іронічно підписала свої нові фото. Ймовірно вона натякає на розлучення з її чоловіком, репером Offset. Зірці більше не потрібна любов. Люди пліткують, що коханий зрадив її з іншою.
"При чому тут любов? З Новим роком!" — підписала фото виконавиця.
Підписники підтримують рішення про розлучення
Шанувальники Cardi B підтримуюють її. Вони зачаровані тонкими бровами зірки, гарним тілом та сподіваються, що вона помститься чоловіку.
- Ти виглядаєш краще без Offset, мамо.
- Будь ласка, не перетворюйся на Doja Cat. Ти все, що в нас є.
- Ооо, Cardi B. Грай в шахи, а не в шашки. Отримай своє назад. Я знаю, що ти збираєшся змусити їх заплатити.
- Одне про Cardi я знаю точно — вона завжди fashion.
- Мені подобаються твої худенькі брівки.
Раніше ми писали, що Cardi B зізналася, що мала проблеми з виступом у Маямі.
Нагадаємо, Cardi B покинула чоловіка після шести років шлюбу.
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