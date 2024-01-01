Cardi B зізналась, що мала проблеми з виступом у Маямі

Cardi B. Фото: instagram.com/iamcardib/

Реперка Cardі B зізналась, що вийшла на сцену хворою. Вона занедужала перед виступом у Маямі.

Про це пише видання "People".

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Cardi B вийшла хворою на сцену

Напередодні виступу реперка розповіла в своїх соцмережах, що вона занедужала. Вона сказала, що "буквально бореться за своє життя".

"Мені так погано. Я не розумію, що відбувається, тому що, коли я була у Нью-Йорку, я ходила у светрах", — додала співачка.

Cardi B також пожартувала, що в неї "алергія на Флориду". У реперки відразу, як вона прилетіла у Маямі на шоу, з'явився кашель.

"У мене в грудях почало стискатися. Друзі, я боролася три дні, а потім у мене був чудовий виступ. Величезний виступ. Я себе вмовила, гаразд, я розумію, що зараз Новий рік, і в мене буде чудовий виступ, і я боролась, борюся", — розповіла зірка.

Сторіз Cardi B. Фото: instagram.com/iamcardib/

Реперка у новорічну ніч мала концерт Fontainebleau Miami Beach. Подивитися на улюблену зірку прийшло дуже багато глядачів.

Cardi B для виступу вибрала відверту чорну сукню, блискучі діамантові середи і намисто.

Сторіз Cardi B. Фото: instagram.com/iamcardib/

Раніше Cardi B покинула чоловіка після шести років шлюбу.

Нагадаємо, що реперка заявила, що у США немає грошей і закликала не спонсорувати війни.