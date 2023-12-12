Cardi B покинула чоловіка після шести років шлюбу

Американські артисти Cardi B та Offset. Фото: instagram.com/iamcardib/

Американська хіп-хоп-виконавиця Cardi B заявила, що покинула свого чоловіка репера Offset. Суспільство вважає, що причиною стала зрада.

Про це вона розповіла під час прямого етеру в Instagram.

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У прямому етері 11 грудня артистка повідомила підписникам, що вона тепер самотня жінка.

"Я не знаю, чи ви отримували від мене підказки з моїх прямих етерів чи сторіз, коли я вмикала певну музику. Я вже хвилину самотня, але я боялася... не боялася, а просто не знала, як сказати про це світу. Я хочу розпочати 2024 рік оновленою та відкритою. Я в шаленому передчутті нового життя та нових починань. І так, я схвильована", — поділилася почуттями співачка в етері.

Раніше виконавиця писала в сторіс, що хоче нарешті почати ставити свої почуття на перше місце і не думати, що скажуть люди.

Обоє виконавців відписались один від одного в instagram, що дало новий поштовх до пліток в соцмережах.

Американські артисти Cardi B та Offset. Фото: instagram.com/iamcardib/

Cardi B та Offset були разом в шлюбі з 2017 року, проте стосунки завжди були перемішані зі зрадами. Через рік після одруження чоловік зізнався, що зраджував Cardi, і публічно за це вибачився, проте вже 2020 року пара знову розійшлась. Репера звинуватили в черговій зраді. Подібні плітки та інтриги були протягом усього шлюбу. За ці 6 років пара народила двох дітей — доньку Культуре та сина Вейв.

Нагадаємо, що реперка Cardi B заявила, що у США немає грошей і закликала не спонсорувати війни.

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