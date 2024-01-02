Cardi B показала откровенные татуировки на фоне слухов об измене мужа

Cardi B. Фото: instagram.com/iamcardib/

Известная звезда Cardi B появилась полуобнаженной перед публикой в социальных сетях. Она соблазнительно позирует на фото и иронически шутит над своим бывшим мужем.

Звезда выложила пост и в instagram.

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Американская хип-хоп-исполнительница Cardi B поделилась новым образом с подписчиками. Она выбрала на этот раз очень соблазнительное платье, обнажающее ее ключицы, ягодицы и спину. Принт наряда напоминает немалое количество ремней, сдерживающих рэпера.

Cardi B. Фото: instagram.com/iamcardib/

Cardi B иронично подписала свои новые фото. Вероятно, она намекает на развод с ее мужем рэпером Offset. Звезде больше не нужна любовь. Люди сплетничают, что любимый изменил ей с другой.

"При чем здесь любовь? С Новым годом!" – подписала фото исполнительница.

Подписчики поддерживают решение о разводе

Почитатели Cardi B поддерживают ее. Они очарованы тонкими бровями звезды, красивым телом и надеются, что она отомстит мужу.

Ты выглядишь лучше без Offset, мама.

Пожалуйста, не превращайся в Doja Cat. Ты все, что у нас есть.

Ооо, Cardi B. Играй в шахматы, а не в шашки. Получи свое обратно. Я знаю, что ты собираешься вынудить их заплатить.

Одно о Cardi я знаю точно — она всегда fashion.

Мне нравятся твои худенькие бровки.

Cardi B. Фото: instagram.com/iamcardib/

Ранее мы писали, что Cardi B призналась, что у нее были проблемы с выступлением в Майами.

Напомним, Cardi B покинула мужчину после шести лет брака.