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Cardi B бросила мужа после шести лет брака

12 декабря 2023 16:17
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Cardi B бросила мужа после шести лет брака
Американские артисты Cardi B и Offset. Фото: instagram.com/iamcardib/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Американская хип-хоп исполнительница Cardi B заявила, что покинула своего мужа рэпера Offset. Общество считает, что причиной стала измена.

Об этом она рассказала во время прямого эфира в Instagram. .

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В прямом эфире 11 декабря артистка сообщила подписчикам, что она теперь одинокая женщина.

"Я не знаю, получали ли вы от меня подсказки из моих прямых эфиров или стороз, когда я включала определенную музыку. Я уже одинокая минуту, но я боялась... не боялась, а просто не знала, как сказать об этом миру. Я хочу начать 2024 год обновленной и открытой. Я в безумном предвкушении новой жизни и новых начинаний. И да, я взволнована", — поделилась чувствами певица в эфире.

Раньше исполнительница писала в сториз, что хочет наконец начать ставить свои чувства на первое место и не думать, что скажут люди.

Оба исполнителя отписались друг от друга в instagram, что дало новый толчок к сплетням в соцсетях.

Американские артисты Cardi B и Offset
Американские артисты Cardi B и Offset. Фото: instagram.com/iamcardib/

Cardi B и Offset были вместе в браке с 2017 года, однако отношения всегда были перемешаны с изменами. Через год после бракосочетания мужчина признался, что изменял Cardi, и публично за это извинился, однако уже в 2020 году пара снова разошлась. Рэпера обвинили в очередной измене. Подобные слухи и интриги были на протяжении всего брака. За эти 6 лет пара родила двоих детей — дочь Культуре и сына Вэйва.

Напомним, что репер Cardi B заявила, что у США нет денег, и призвала не спонсировать войны.

Ранее мы писали об Alyona Alyona, которая публично опозорилась из-за неудачной рекламы.

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