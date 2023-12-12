Cardi B бросила мужа после шести лет брака

Американские артисты Cardi B и Offset. Фото: instagram.com/iamcardib/

Американская хип-хоп исполнительница Cardi B заявила, что покинула своего мужа рэпера Offset. Общество считает, что причиной стала измена.

Об этом она рассказала во время прямого эфира в Instagram. .

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В прямом эфире 11 декабря артистка сообщила подписчикам, что она теперь одинокая женщина.

"Я не знаю, получали ли вы от меня подсказки из моих прямых эфиров или стороз, когда я включала определенную музыку. Я уже одинокая минуту, но я боялась... не боялась, а просто не знала, как сказать об этом миру. Я хочу начать 2024 год обновленной и открытой. Я в безумном предвкушении новой жизни и новых начинаний. И да, я взволнована", — поделилась чувствами певица в эфире.

Раньше исполнительница писала в сториз, что хочет наконец начать ставить свои чувства на первое место и не думать, что скажут люди.

Оба исполнителя отписались друг от друга в instagram, что дало новый толчок к сплетням в соцсетях.

Американские артисты Cardi B и Offset. Фото: instagram.com/iamcardib/

Cardi B и Offset были вместе в браке с 2017 года, однако отношения всегда были перемешаны с изменами. Через год после бракосочетания мужчина признался, что изменял Cardi, и публично за это извинился, однако уже в 2020 году пара снова разошлась. Рэпера обвинили в очередной измене. Подобные слухи и интриги были на протяжении всего брака. За эти 6 лет пара родила двоих детей — дочь Культуре и сына Вэйва.

Напомним, что репер Cardi B заявила, что у США нет денег, и призвала не спонсировать войны.

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