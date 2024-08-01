Cardi B подає на розлучення — деталі

Американська реперка Cardi B. Фото: instagram.com/iamcardib/

Американська реп-виконавиця Cardi B розлучається з чоловіком. Вони були разом більше семи років та виховують доньку та сина.

Про це повідомляють джерела видання Page Six.

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Cardi B подає на розлучення

За інформацією інсайдерів, реп-виконавиця подала на розлучення зі своїм чоловіком, репером Offset. Зазначається, що Cardi B хоче отримати повну опіку над їхніми дітьми.

Джерело повідомило, що останні чутки про зраду Offset стали останньою краплею, яка переповнила чашу терпіння співачки.

З самого початку шлюбу пари ходили чутки про те, що репер нібито їй зраджує. Подружжя виховує двох спільних дітей — 5-річну доньку Калче Кіарі та 2-річного сина Вейва.

"Вона не тримає на нього зла. Вона бажає йому найкращого. Вона хоче, щоб все було дуже мирно", — підсумувало джерело.

Американська реперка Cardi B з чоловіком, репером Offset. Фото: instagram.com/iamcardib/

Інсайдери припускають, що зірка чекає на третю дитину, але сама вона публічно не підтвердила свою вагітність.

Offset і Карді одружилися у вересні 2017 року. За період шлюбу вони розлучалися кілька разів. У 2020 році зірка подала на розлучення, але потім помирилася з чоловіком.

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