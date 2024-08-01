Cardi B подає на розлучення — деталі

Cardi B розлучається з чоловіком через сім років шлюбу
Американська реп-виконавиця Cardi B розлучається з чоловіком. Вони були разом більше семи років та виховують доньку та сина.
Про це повідомляють джерела видання Page Six.
Cardi B подає на розлучення
За інформацією інсайдерів, реп-виконавиця подала на розлучення зі своїм чоловіком, репером Offset. Зазначається, що Cardi B хоче отримати повну опіку над їхніми дітьми.
Джерело повідомило, що останні чутки про зраду Offset стали останньою краплею, яка переповнила чашу терпіння співачки.
З самого початку шлюбу пари ходили чутки про те, що репер нібито їй зраджує. Подружжя виховує двох спільних дітей — 5-річну доньку Калче Кіарі та 2-річного сина Вейва.
"Вона не тримає на нього зла. Вона бажає йому найкращого. Вона хоче, щоб все було дуже мирно", — підсумувало джерело.
Інсайдери припускають, що зірка чекає на третю дитину, але сама вона публічно не підтвердила свою вагітність.
Offset і Карді одружилися у вересні 2017 року. За період шлюбу вони розлучалися кілька разів. У 2020 році зірка подала на розлучення, але потім помирилася з чоловіком.
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