Ніколь Кідман вийшла у світ із дорослою донькою Сандей Роуз — фото

Рідкісний вихід — Ніколь Кідман засяяла на червоній доріжці з дорослою донькою
Відома оскароносна акторка Ніколь Кідман відвідала захід у Парижі разом із 16-річною донькою Сандей Роуз. Доросла дівчина дуже схожа на свою матір-красуню.
Про це пише Page Six.
Ніколь Кідман показалася із дорослою донькою
Акторка разом із дорослою донькою відвідали вечірку в Парижі, яку організувала годинникова компанія Omega. Вони разом пройшлися червоною доріжкою перед початком заходу.
Для виходу в світ акторка обрала вільний білий укорочений топ з короткими рукавами та спідницю довжини міді в тон. Зірка уклала світле волосся у легкі хвилі, які каскадом спадали на плечі. Кідман доповнила свій образ макіяжем з акцентом на яскраві губи.
Сандей обрала для заходу сірий класичний костюм, який складався із жилету та приталених штанів. Свої вишукані образи вони доповнили стильними золотими годинниками.
Володарка "Оскара" також є матір'ю 31-річної доньки Ізабелли та 29-річного сина Коннора, яких вона виховує разом зі своїм колишнім чоловіком, 62-річним Томом Крузом.
Нагадаємо, Кім Кардаш'ян одягнула білизну власного бренду олімпійських спортсменів. А також Зендея приголомшила вбранням на вечірці перед відкриттям Олімпійських ігор.
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