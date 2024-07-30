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Рідкісний вихід — Ніколь Кідман засяяла на червоній доріжці з дорослою донькою

30 липня 2024 10:52
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Ніколь Кідман вийшла у світ із дорослою донькою Сандей Роуз — фото
Австралійська акторка Ніколь Кідман. Фото:instagram.com/nicolekidman/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відома оскароносна акторка Ніколь Кідман відвідала захід у Парижі разом із 16-річною донькою Сандей Роуз. Доросла дівчина дуже схожа на свою матір-красуню.

Про це пише Page Six.

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Акторка разом із дорослою донькою відвідали вечірку в Парижі, яку організувала годинникова компанія Omega. Вони разом пройшлися червоною доріжкою перед початком заходу.

Для виходу в світ акторка обрала вільний білий укорочений топ з короткими рукавами та спідницю довжини міді в тон. Зірка уклала світле волосся у легкі хвилі, які каскадом спадали на плечі. Кідман доповнила свій образ макіяжем з акцентом на яскраві губи.

Сандей обрала для заходу сірий класичний костюм, який складався із жилету та приталених штанів. Свої вишукані образи вони доповнили стильними золотими годинниками.

Ніколь Кідман із донькою в Парижі
 Акторка Ніколь Кідман з донькою Сандей Роуз. Фото: Shutterstock
Ніколь Кідман із донькою на червоній доріжці
  Акторка Ніколь Кідман на червоній доріжці. Фото: Shutterstock
Ніколь Кідман з'явилась на червоній доріжці з дорослою донькою
Акторка Ніколь Кідман з донькою у Парижі. Фото: Shutterstock

Володарка "Оскара" також є матір'ю 31-річної доньки Ізабелли та 29-річного сина Коннора, яких вона виховує разом зі своїм колишнім чоловіком, 62-річним Томом Крузом.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян одягнула білизну власного бренду олімпійських спортсменів. А також Зендея приголомшила вбранням на вечірці перед відкриттям Олімпійських ігор.

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