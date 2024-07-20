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Дженніфер Лопес відмовилась від коштовної прикраси на честь Бена Аффлека

20 липня 2024 09:13
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Дженніфер Лопес відмовилась від коштовної прикраси на честь Бена Аффлека
Акторка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Співачка Дженніфер Лопес була помічена, виходячи з елітного тренажерного залу в Хемптоні. Артистка змінила своє золоте намисто на честь свого чоловіка Бена Аффлека на намисто з її власним ім’ям, написаним курсивом. Це абсолютно нове намисто, оскільки в ньому були діаманти; її старе намисто зі словом "Дженніфер" було золоте без каменів.

Про це пише Daily Mail.

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Зірка вдягнула білі брюки на шнурках і розпустила волосся. Лопес не бачили з чоловіком майже 50 днів, оскільки ходять чутки, що вони збираються розлучитися.

 

Акторка Дженніфер Лопес
Акторка Дженніфер Лопес. Фото: BACKGRID

 

Акторка Дженніфер Лопес
Акторка Дженніфер Лопес. Фото: BACKGRID

 

Акторка Дженніфер Лопес
Акторка Дженніфер Лопес. Фото: BACKGRID

 

У Бена троє дітей: Вайолет, 18 років, Фінн, 15 років, і Семюел, 12 років, від його колишньої дружини Дженніфер Гарнер. Джей Ло має 16-річних близнюків Макса та Емме зі свого колишнього чоловіка Марка Ентоні. Другу річницю весілля Лопес провела в Хемптоні без Бена. Лопес вечеряла зі своїм сином Максом і помічником у новому Arthur & Sons у Бріджгемптоні.

Діти хочуть, щоб Бен і Дженніфер знову зібралися разом до її 55-річчя, яке заплановане на 24 липня.

"Є надія, що вони зможуть відсвяткувати всі разом на спокійній сімейній вечірці в Лос-Анджелесі", — розповів інсайдер.

Є надія на те, що Бен і Дженніфер зможуть знову зібратися.

"Вони так багато проходять окремо і як пара. Їм може знадобитися деякий час", — розповів інсайдер.

Лопес та Аффлек вирішили виставити на продаж особняк у Беверлі-Гіллз за 68 мільйонів доларів та сподіваються на покупця якнайшвидше.

А раніше ми писали, що ексдружина Бена Аффлека втомилась від його сімейної драми.

Дженіфер Лопес Бен Аффлек Зіркове розлучення закордонні зірки

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