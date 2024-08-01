Cardi B подает на развод — детали

Cardi B разводится с мужем через семь лет брака
Американская рэп-исполнительница Cardi B расстается с мужем. Они были вместе более семи лет и воспитывают дочь и сына.
Об этом сообщают источники издания Page Six.
Cardi B подает на развод
По информации инсайдеров, рэп-исполнительница подала на развод со своим мужем, рэпером Offset. Cardi B хочет получить полную опеку над их детьми.
Источник сообщил, что последние слухи об измене Offset стали последней каплей, переполнившей чашу терпения певицы.
С самого начала брака пары ходили слухи о том, что рэпер якобы ей изменяет. Супруги воспитывают двоих общих детей — 5-летнюю дочь Калче Киари и 2-летнего сына Вэйва.
"Она не держит на него зла. Она желает ему лучшего. Она хочет, чтобы все было очень мирно", — подытожил источник.
Инсайдеры предполагают, что звезда ждет третьего ребенка, но сама она публично не подтвердила свою беременность.
Offset и Карди поженились в сентябре 2017 года. За период брака они разводились несколько раз. В 2020 году звезда подала на развод, но затем помирилась с мужем.
Дженнифер Лопес отказалась от украшения в честь Бена Аффлека. А также актриса Николь Кидман засияла на красной дорожке со взрослой дочерью
Читайте Новини.LIVE!