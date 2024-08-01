Cardi B подает на развод — детали

Американская реперка Cardi B. Фото: instagram.com/iamcardib/

Американская рэп-исполнительница Cardi B расстается с мужем. Они были вместе более семи лет и воспитывают дочь и сына.

Об этом сообщают источники издания Page Six.

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Cardi B подает на развод

По информации инсайдеров, рэп-исполнительница подала на развод со своим мужем, рэпером Offset. Cardi B хочет получить полную опеку над их детьми.

Источник сообщил, что последние слухи об измене Offset стали последней каплей, переполнившей чашу терпения певицы.

С самого начала брака пары ходили слухи о том, что рэпер якобы ей изменяет. Супруги воспитывают двоих общих детей — 5-летнюю дочь Калче Киари и 2-летнего сына Вэйва.

"Она не держит на него зла. Она желает ему лучшего. Она хочет, чтобы все было очень мирно", — подытожил источник.

Американская реперка Cardi B с мужем, рэпером Offset. Фото: instagram.com/iamcardib/

Инсайдеры предполагают, что звезда ждет третьего ребенка, но сама она публично не подтвердила свою беременность.

Offset и Карди поженились в сентябре 2017 года. За период брака они разводились несколько раз. В 2020 году звезда подала на развод, но затем помирилась с мужем.

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