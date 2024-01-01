Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Cardi B призналась, что имела проблемы с концертом в Майами arrow

Cardi B призналась, что имела проблемы с концертом в Майами

1 января 2024 13:10
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Cardi B призналась, что имела проблемы с концертом в Майами
Cardi B. Фото: instagram.com/iamcardib/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Реперка Cardi B призналась, что вышла на сцену больной. Она заболела перед выступлением в Майами.

Об этом пишет издание "People" .

Читайте также:

Cardi B вышла больной сценой

Накануне выступления реперка рассказала в своих соцсетях, что она заболела. Она сказала, что "буквально борется за свою жизнь".

"Мне так плохо. Я не понимаю, что происходит, потому что, когда я была в Нью-Йорке, я ходила в свитерах", — добавила певица.

Cardi B также пошутила, что у нее "аллергия на Флориду". У реперки сразу, как она прилетела в Майами на шоу, появился кашель.

"У меня в груди начало сжиматься. Друзья, я боролась три дня, а потом у меня было замечательное выступление. Огромное выступление. Я себя уговорила, ладно, я понимаю, что сейчас Новый год, и у меня будет замечательное выступление, и я боролась, борюсь", — рассказала звезда.

Сторез Cardi B
Сторез Cardi B. Фото: instagram.com/iamcardib/

У реперки в новогоднюю ночь был концерт в Fontainebleau Miami Beach. Посмотреть на любимую звезду пришло очень много зрителей.

Cardi B для выступления выбрала откровенное черное платье, блестящие бриллиантовые серьги и бусы.

Сторез Cardi B
Сторез Cardi B. Фото: instagram.com/iamcardib/

Ранее Cardi B покинула мужа после шести лет брака.

Напомним, что репер заявила, что у США нет денег и призвала не спонсировать войны.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме