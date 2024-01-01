Cardi B призналась, что имела проблемы с концертом в Майами

Cardi B. Фото: instagram.com/iamcardib/

Реперка Cardi B призналась, что вышла на сцену больной. Она заболела перед выступлением в Майами.

Об этом пишет издание "People" .

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Cardi B вышла больной сценой

Накануне выступления реперка рассказала в своих соцсетях, что она заболела. Она сказала, что "буквально борется за свою жизнь".

"Мне так плохо. Я не понимаю, что происходит, потому что, когда я была в Нью-Йорке, я ходила в свитерах", — добавила певица.

Cardi B также пошутила, что у нее "аллергия на Флориду". У реперки сразу, как она прилетела в Майами на шоу, появился кашель.

"У меня в груди начало сжиматься. Друзья, я боролась три дня, а потом у меня было замечательное выступление. Огромное выступление. Я себя уговорила, ладно, я понимаю, что сейчас Новый год, и у меня будет замечательное выступление, и я боролась, борюсь", — рассказала звезда.

Сторез Cardi B. Фото: instagram.com/iamcardib/

У реперки в новогоднюю ночь был концерт в Fontainebleau Miami Beach. Посмотреть на любимую звезду пришло очень много зрителей.

Cardi B для выступления выбрала откровенное черное платье, блестящие бриллиантовые серьги и бусы.

Сторез Cardi B. Фото: instagram.com/iamcardib/

Ранее Cardi B покинула мужа после шести лет брака.

Напомним, что репер заявила, что у США нет денег и призвала не спонсировать войны.