Cardi B призналась, что имела проблемы с концертом в Майами
Реперка Cardi B призналась, что вышла на сцену больной. Она заболела перед выступлением в Майами.
Об этом пишет издание "People" .
Cardi B вышла больной сценой
Накануне выступления реперка рассказала в своих соцсетях, что она заболела. Она сказала, что "буквально борется за свою жизнь".
"Мне так плохо. Я не понимаю, что происходит, потому что, когда я была в Нью-Йорке, я ходила в свитерах", — добавила певица.
Cardi B также пошутила, что у нее "аллергия на Флориду". У реперки сразу, как она прилетела в Майами на шоу, появился кашель.
"У меня в груди начало сжиматься. Друзья, я боролась три дня, а потом у меня было замечательное выступление. Огромное выступление. Я себя уговорила, ладно, я понимаю, что сейчас Новый год, и у меня будет замечательное выступление, и я боролась, борюсь", — рассказала звезда.
У реперки в новогоднюю ночь был концерт в Fontainebleau Miami Beach. Посмотреть на любимую звезду пришло очень много зрителей.
Cardi B для выступления выбрала откровенное черное платье, блестящие бриллиантовые серьги и бусы.
Ранее Cardi B покинула мужа после шести лет брака.
Напомним, что репер заявила, что у США нет денег и призвала не спонсировать войны.
Читайте Новини.LIVE!