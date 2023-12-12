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Чак Норріс зіграє у новому бойовику після 10-річної "відпустки"

12 грудня 2023 13:15
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Чак Норріс зіграє у новому бойовику після 10-річної "відпустки"
Чак Норісс. Фото: instagram.com/chucknorris
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Відомий американський актор Чак Норріс знову повернувся в акторство після 10-річної паузи. Він зіграє головну роль у бойовику.

Про це повідомив актор у своєму Instagram.

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83-річний актор зіграє головну роль у новому бойовику. Він опублікував кадри зі зйомок.

"Я знову в строю разом з Дереком Тінгом і Марком Сінгером у фільмі "Agent Recon", що виходить наступного року. Ось кілька фотографій з BTS однієї з моїх бойових сцен, поставлених моїм сином Дакотою. Не можу дочекатися, коли ви всі її побачите. Залишайтеся з нами!" — прокоментував фото актор.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Що відомо про фільм

Чак Норріс зіграє капітана Аластера — очільника таємних сил безпеки Землі.  За сюжетом він запросить новачка Джима приєднатися місії під керівництвом полковника Гріна та його досвідчених морських піхотинців. Їхнією місією буде відстежити незрозумілі енергетичні збурення на базі в Нью-Мексико.  Робота полягає в проникненні у таємничий об'єкт, який, за чутками, займається дослідженням технологій інопланетян.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Раніше ми розповідали, якими за 39 років стали герої бойовика "Термінатор".

Нагадаємо, що помер актор фільму "Історія кохання"

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