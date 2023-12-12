Чак Норрис сыграет в новом боевике после 10-летнего "отпуска"

Чак Норрис. Фото: instagram.com/chucknorris

Известный американский актер Чак Норрис снова вернулся в актерство после 10-летней паузы. Он сыграет главную роль в боевике.

Об этом сообщил актер в своем Instagram.

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83-летний актер сыграет главную роль в новом боевике. Он опубликовал кадры по съемкам.

"Я снова в строю вместе с Дереком Тингом и Марком Сингером в выходящем в следующем году фильме "Agent Recon". Вот несколько фотографий из BTS одной из моих боевых сцен, поставленных моим сыном Дакотой. Не могу дождаться, когда вы все ее увидите. Оставайтесь с нами!" – прокомментировал фото актер.

Что известно о фильме

Чак Норрис сыграет капитана Аластера – руководителя тайных сил безопасности Земли. По сюжету он пригласит новичка Джима присоединиться к миссии под руководством полковника Грина и его опытных морских пехотинцев. Их миссией будет отследить непонятные энергетические возмущения на базе в Нью-Мексико. Работа заключается в проникновении в таинственный объект, по слухам, занимающийся исследованием технологий инопланетян.

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