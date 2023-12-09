Помер актор оскароносного фільму "Історія кохання"
Помер американський актор Раян О'Ніл. Він відомий, зокрема, за ролями в "Історії кохання" та "Баррі Ліндоні". Зірці було 82 роки.
Про це повідомляє видання The Guardian.
Помер Раян О'Ніл
За словами сина голлівудського актора Патріка, зірка помер в оточені близьких, які підтримували його. Чоловік зазначив, що народився, коли Раян О'Ніл уже став телезіркою. Незабаром актор, як заявив Патрік, перетворився на голлівудську легенду, знявшись у таких фільмах як "Паперовий місяць" та "Міст надто далеко".
"Він був таким майстерним у своєму ремеслі, так старанно працював і просто любив працювати ясно та легко. Дуже розумний, затятий читач авторів і журналів. Він був експертом у запам'ятовуванні сторінок діалогів за годину. Я сподіваюся, що він пишався своєю кар'єрою, хоч і був дуже скромним", — написав Патрік у своїх соцмережах.
Патрік додав, що його батько дуже любив членів знімальних груп і завжди поводився з усіма дуже добре. Кар'єра Раяна О'Ніла почалася наприкінці 1950-х років і досягла свого піка до 1970-х. Актор брав участь у серіалі "Пейтон-Плейс", комедіях "Головна подія" та "Торгівці мріями". Раян активно знімався до кінця ХХ століття.
2001 року О'Нілу діагностували хронічну лейкемію. 2012 року лікарі також виявили в артиста рак простати.
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