Монарх Чарльз подарував особливим козам королівський титул — деталі

Король Чарльз ІІІ. Фото: instagram/theroyalfamily

Король Великої Британії Чарльз надав рідкісному виду кіз особливого статусу. Королівський титул отримала порода з острова Гернсі, яка має унікальну двохсотрічну історію.

Про це пише Mirror.

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Чарльз III відвідав Нормандські острови та подарував королівський титул рідкісній породі кіз. Це молочний вид, який має золотисту шкіру та коричневу шерсть. Вони живуть вже понад 200 років, втім певний час вважались вимерлими.

Місцева мешканка Міріам Мілбурн перевідкрила породу у 1920-роках та почала розводити. Під час Другої світової війни сховала тварин від нацистів, коли вони окупували острів. А надалі забезпечила їм виживання.

Король Чарльз відвідав Нормандські острови. Фото: instagram/theroyalfamily

Тепер цей вид тепер носить назву "королівська золота гернсійська коза". Монарх разом з місцевим хлопчиком Джо Мартіном повісив гравійований латунний дзвіночок на шию восьмирічної кози Саммервілль Темсін. Це юний парубок напередодні вимив свою улюбленицю "Тем Тем" якісним шампунем.

"Це дасть набагато більше визнання породі й, сподіваюся, захистить її майбутнє", — прокоментувала нагородження тварини мама хлопчика Ребека.

Чарльз ІІІ подарував породі кіз королівський титул. Фото: instagram/theroyalfamily

Нагадаємо, королева Камілла потрапила у неприємну ситуацію через негоду. Також король Чарльз відпочиває у відпустці з рідними.