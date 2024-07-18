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Чарльз ІІІ подарил козам королевский титул

18 июля 2024 07:00
Антонина Завадская - Редактор
Монарх Чарльз подарил особым козам королевский титул.
Король Чарльз ІІІ. Фото: instagram/theroyalfamily
Антонина Завадская - Редактор

Король Великобритании Чарльз дал редкому виду коз особый статус. Королевский титул получила порода с острова Гернси, имеющая уникальную двухсотлетнюю историю.

Об этом пишет Mirror.

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Чарльз III посетил Нормандские острова и подарил королевский титул редкой породе коз. Это молочный вид, имеющий золотистую кожу и коричневую шерсть. Они живут уже более 200 лет, впрочем, определенное время считались вымершими.

Местная жительница Мириам Милбурн переоткрыла породу в 1920-е годы и начала разводить. Во время Второй мировой войны спрятала животных от нацистов, когда они оккупировали остров. А в дальнейшем обеспечила им выживание.

Король Чарльз посетил Нормандские острова. Фото: instagram/theroyalfamily
Король Чарльз посетил Нормандские острова. Фото: instagram/theroyalfamily

Теперь этот вид теперь носит название "королевская золотая гернсийская коза". Монарх вместе с местным мальчиком Джо Мартином повесил гравированный латунный колокольчик на шею восьмилетней козы Саммервилль Темсин. Это юный парень накануне вымыл свою любимицу "Тем Тем" качественным шампунем.

"Это даст гораздо большее признание породе и, надеюсь, защитит ее будущее", — прокомментировала награждение животного мама мальчика Ребекка.

Чарльз ІІІ подарил породе коз королевский титул. Фото: instagram/theroyalfamily
Чарльз ІІІ подарил породе коз королевский титул. Фото: instagram/theroyalfamily

Напомним, королева Камилла попала в неприятную ситуацию из-за непогоды. Также король Чарльз отдыхает в отпуске с родными.

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