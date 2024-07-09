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Літня відпустка короля Чарльза — кого він запросить до резиденції Балморал

9 липня 2024 06:32
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Стас Кожушко
Редактор
Король Чарльз III та Каміллі визначились, кого запросять до резиденції Балморал
Король та королева Великої Британії, Чарльз III та Камілла. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Вдруге Чарльз III та його дружина Камілла проведуть літню відпустку в замку Балморал як король та королева Великої Британії. Цього серпня до резиденції в Шотландії вони запросять почесних гостей.

Про це повідомляє видання Hello.

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Літня відпустка Чарльза та Камілли

Чарльз III дотримується звичаю своєї покійної матері, королеви Єлизавети II, запрошувати прем'єр-міністра Великої Британії до резиденції в Абердинширі. Після загальних виборів новим прем’єр-міністром став лідер лейбористів Кір Стармер. На дотримання  традиції він та його дружина Вікторія будуть запрошені королем у Балморал під час літніх канікул у парламенті. 

Прем'єр-міністр Великої Британії Кім Стармер
Прем'єр-міністр Великої Британії Кім Стармер з дружиною Вікторією. Фото: Reuters

Колишній прем’єр-міністр Ріші Сунак і його дружина Акшата Мурті приєдналися до короля та королеви минулого року в церкві Краті Кірк. Для них цей візит Балморала став першим і, можливо, останнім. Як правило, до короля та королеви також приєднуються члени їхніх родин.

До Балморала, де у вересні 2022 року померла Єлизавета II, на деякий час переїдуть принц і принцеса Уельські та їхні троє дітей. Чи заплановані в Кейт Міддлтон, яка лікується від онкології, публічні заходи та зустрічі з політиками та іншими гостями — представники Букінгемського палацу поки не повідомляли. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що принц Вільям з'явиться у новому документальному фільмі. Також ми розповідали, що банкноту з королем Чарльзом III продали на аукціоні за майже мільйон гривень.

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