Королева Камілла оконфузилася — деталі

Королева Камілла потрапила в конфуз через негоду
Королева Камілла разом зі своїм чоловіком королем Чарльзом вирушила у робочу поїздку на Нормандські острови. Через сильний дощ та вітер, королева потрапила у дрібний конфуз під час військового параду.
Про це пише Daily Mail.
Королева Камілла не змогла вдягнути тренч
Королівське подружжя, незважаючи на дощ і сильний вітер, відвідали військовий парад у місті Джерсі. Королева Камілла трохи змерзла і спробувала вдягнути тренч, тримаючи у руках парасольку. Через сильний вітер їй не вдалося вдягнутися і король Чарльз спробував їй допомогти.
Монарх Великої Британії мав помітно роздратований вигляд, намагаючись вдягнути тренч, доки помічник не допоміг Її Величності просунути руку в рукав.
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