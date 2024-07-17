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Королева Камілла потрапила в конфуз через негоду

17 липня 2024 07:00
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Королева Камілла оконфузилася — деталі
Король та королева Великої Британії, Чарльз III та Камілла. Фото: instagram.com/theroyalfamily/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Королева Камілла разом зі своїм чоловіком королем  Чарльзом вирушила у робочу поїздку на Нормандські острови. Через сильний дощ та вітер, королева потрапила у дрібний конфуз під час військового параду.

Про це пише Daily Mail.

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Королева Камілла не змогла вдягнути тренч

Королівське подружжя, незважаючи на дощ і сильний вітер, відвідали військовий парад у місті Джерсі. Королева Камілла трохи змерзла і спробувала вдягнути тренч, тримаючи у руках парасольку. Через сильний вітер їй не вдалося вдягнутися і король Чарльз спробував їй допомогти.

Монарх Великої Британії мав помітно роздратований вигляд, намагаючись вдягнути тренч, доки помічник не допоміг Її Величності просунути руку в рукав.

Королева Камілла потрапила в конфуз через негоду - фото 1
Король та королева Великої Британії, Чарльз III та Камілла на військовому параді. Фото: Gouvernement of Jersey
Королева Камілла потрапила в конфуз через негоду - фото 2
Король та королева Великої Британії, Чарльз III та Камілла змерзла на параді. Фото: Gouvernement of Jersey

Нагадаємо, що нещодавно принцеса Анна потрапила до лікарні й пробула там кілька днів. Також принц Гаррі отримав ще одну нагороду. 

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