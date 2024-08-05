Камалія важко пережила втрату дітей — що сталося

Українська співачка Камалія. Фото: інтерв'ю Славі Дьоміну

Співачка Камалія пригадала болісний період, коли переживала викидень. Впоратися з трагедією їй допомогла віра в Бога та постійна робота над собою.

Подробицями зірка поділилась зі Славою Дьоміним.

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Українська співачка Камалія вперше розповіла, що втратила близнюків на доволі пізньому терміні вагітності. Після викидню, вона поринула у роботу, щоб пережити особисту трагедію.

"Впоратися з цим тільки з вірою в Бога та вірою, що все попереду. Дуже велику роль відіграють твої рідні, підтримка. Це медитація, спорт, відпочинок. Мені лікар казав, що потрібно не зациклюватися і не думати про це. Тому що, коли дуже сильно хочеш, то нічого не виходить. Я одразу занурювалась в роботу, навантажувала себе. Плюс кінний спорт, змагання, пісні, кліпи, виступи…", — зізналася Камалія.

Камалія пережила викидень. Фото: співачка на інтерв'ю зі Славою Дьоміним

Пізніше співачка зробила процедуру ЕКЗ (штучне запліднення) і народила двох донечок — Арабеллу та Мірабеллу. Нині дітям по 10 років.

"Коли я дізналася про вагітність, я боялася радіти. А лікар мені сказав: "От живи та нічого не бійся. Буде — значить буде, не буде — будеш пробувати ще". Мені дуже хотілося дитини. Хотілося реалізуватися. До останнього було страшно. Але я постійно була на зв'язку з лікарями, все було під контролем", — додала артистка.

Нагадаємо, Камалія натякнула, що знову виходить заміж. Також зірка розлучилась зі своїм заможним чоловіком.