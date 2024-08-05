Камалія важко пережила втрату дітей — що сталося

Чекала на близнюків — Камалія шокувала зізнанням про викидень
Співачка Камалія пригадала болісний період, коли переживала викидень. Впоратися з трагедією їй допомогла віра в Бога та постійна робота над собою.
Подробицями зірка поділилась зі Славою Дьоміним.
Камалія важко пережила втрату дітей під час вагітності
Українська співачка Камалія вперше розповіла, що втратила близнюків на доволі пізньому терміні вагітності. Після викидню, вона поринула у роботу, щоб пережити особисту трагедію.
"Впоратися з цим тільки з вірою в Бога та вірою, що все попереду. Дуже велику роль відіграють твої рідні, підтримка. Це медитація, спорт, відпочинок. Мені лікар казав, що потрібно не зациклюватися і не думати про це. Тому що, коли дуже сильно хочеш, то нічого не виходить. Я одразу занурювалась в роботу, навантажувала себе. Плюс кінний спорт, змагання, пісні, кліпи, виступи…", — зізналася Камалія.
Пізніше співачка зробила процедуру ЕКЗ (штучне запліднення) і народила двох донечок — Арабеллу та Мірабеллу. Нині дітям по 10 років.
"Коли я дізналася про вагітність, я боялася радіти. А лікар мені сказав: "От живи та нічого не бійся. Буде — значить буде, не буде — будеш пробувати ще". Мені дуже хотілося дитини. Хотілося реалізуватися. До останнього було страшно. Але я постійно була на зв'язку з лікарями, все було під контролем", — додала артистка.
Нагадаємо, Камалія натякнула, що знову виходить заміж. Також зірка розлучилась зі своїм заможним чоловіком.
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