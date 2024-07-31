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Щаслива Камалія у весільній сукні натякнула на одруження — чи дійсно це так

31 липня 2024 11:15
Галина Войтенко - Редактор
Камалія після розлучення з'явилася на публіці у весільній сукні — що це означає
Українська співачка Камалія у Weekend Show. Фото: скриншот з YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Відома українська співачка, акторка і модель Камалія дала відверте інтерв’ю. На нього популярна артистка прийшла у весільній сукні з букетом і розповіла, чому вона одягнула це вбрання, натякнувши на нові стосунки.

Інтерв’ю Камалія дала програмі "Weekend Show" на каналі "M1 music" в YouTube.

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Інтерв’ю з Камалією

Українська співачка з’явилася на камеру в розкішній весільній сукні, тримаючи в руках маленький красивий букет. Ведучі довго намагалися з’ясувати, чи це натяк Камалії на власне весілля, однак, артистка вирішила залишити своє особисте життя в таємниці.

Водночас, артистка прийшла на це інтерв’ю з прем’єрою нової композиції "Ніжно", в кліпі якої, власне, і з’явилася у цій весільній сукні. Виявляється, одягнути це вбрання у новій відеороботі — це була не тільки ідея кліпмейкерки Камалії, а й її самої.

"У нас зійшлися думки, ми в один момент, в одну секунду думали про одне й те саме", — заявила Камалія.

Интервью с Камалией
Інтерв'ю зі співачкою Камалією. Фото: скриншот з YouTube

Пізніше артистка, все ж таки, трохи привідкрила завісу, розповівши про те, чи справжня весільна сукня та чи закохана вона насправді.

"Сукня справжня, обручка справжня, квіти справжні, я закохана", — коротко заявила також українська артистка.

Особисте життя Камалії

У 2003 році українська співачка Камалія вийшла заміж за мільярдера з пакистанським корінням, підприємця Мохаммада Захура, якому пізніше народила двох дітей — доньок Арабеллу і Мірабеллу. Шлюб Камалії та її чоловіка тривав 20 років і, на жаль, у 2023 році вони розлучилися

Камалия со своей семьей на Всеукраинских соревнованиях по выездке в Киеве
Камалія зі своєю сім'єю на Всеукраїнських змаганнях з виїздки у Києві. Фото: Instagram Камалії

Однак, пара разом часто проводить час у сімейному колі, з’являючись навіть вдвох на публіці. Хоча сама Камалія останнім часом натякає на те, що вона закохана в іншого чоловіка.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Камалія зворушливо звернулася до Джамали. 

Раніше ми розповідали про те, що артистка Камалія раптово захистила свого колишнього чоловіка. 

Також ми повідомляли про те, що співачка Камалія вперше розповіла про свою несподівану операцію.

шоу-бізнес Камалія українські зірки Мохаммад Захур

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