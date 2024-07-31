Камалія після розлучення з'явилася на публіці у весільній сукні — що це означає

Українська співачка Камалія у Weekend Show. Фото: скриншот з YouTube

Відома українська співачка, акторка і модель Камалія дала відверте інтерв’ю. На нього популярна артистка прийшла у весільній сукні з букетом і розповіла, чому вона одягнула це вбрання, натякнувши на нові стосунки.

Інтерв’ю Камалія дала програмі "Weekend Show" на каналі "M1 music" в YouTube.

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Інтерв’ю з Камалією

Українська співачка з’явилася на камеру в розкішній весільній сукні, тримаючи в руках маленький красивий букет. Ведучі довго намагалися з’ясувати, чи це натяк Камалії на власне весілля, однак, артистка вирішила залишити своє особисте життя в таємниці.

Водночас, артистка прийшла на це інтерв’ю з прем’єрою нової композиції "Ніжно", в кліпі якої, власне, і з’явилася у цій весільній сукні. Виявляється, одягнути це вбрання у новій відеороботі — це була не тільки ідея кліпмейкерки Камалії, а й її самої.

"У нас зійшлися думки, ми в один момент, в одну секунду думали про одне й те саме", — заявила Камалія.

Інтерв'ю зі співачкою Камалією. Фото: скриншот з YouTube

Пізніше артистка, все ж таки, трохи привідкрила завісу, розповівши про те, чи справжня весільна сукня та чи закохана вона насправді.

"Сукня справжня, обручка справжня, квіти справжні, я закохана", — коротко заявила також українська артистка.

Особисте життя Камалії

У 2003 році українська співачка Камалія вийшла заміж за мільярдера з пакистанським корінням, підприємця Мохаммада Захура, якому пізніше народила двох дітей — доньок Арабеллу і Мірабеллу. Шлюб Камалії та її чоловіка тривав 20 років і, на жаль, у 2023 році вони розлучилися.

Камалія зі своєю сім'єю на Всеукраїнських змаганнях з виїздки у Києві. Фото: Instagram Камалії

Однак, пара разом часто проводить час у сімейному колі, з’являючись навіть вдвох на публіці. Хоча сама Камалія останнім часом натякає на те, що вона закохана в іншого чоловіка.

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