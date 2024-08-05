Камалия тяжело пережила потерю детей — что произошло

Ждала близнецов — Камалия шокировала признанием о выкидыше
Певица Камалия вспомнила болезненный период, когда переживала выкидыш. Справиться с трагедией ей помогла вера в Бога и постоянная работа над собой.
Подробностями звезда поделилась со Славой Деминым.
Камалия тяжело пережила потерю детей во время беременности
Украинская певица Камалия впервые рассказала, что потеряла близнецов на позднем сроке беременности. После выкидыша, она ушла в работу, чтобы пережить личную трагедию.
"Справиться с этим только с верой в Бога и верой, что все впереди. Очень большую роль играют твои родные, поддержка. Это медитация, спорт, отдых. Мне врач говорил, что нужно не зацикливаться и не думать об этом. Потому что, когда очень сильно хочешь, так ничего не получается. Я сразу погружалась в работу, нагружала себя", — рассказала артистка.
Позже певица сделала процедуру ЭКО (искусственное оплодотворение) и родила двоих дочерей — Арабеллу и Мирабеллу. Теперь детям по 10 лет.
"Когда я узнала о беременности, я боялась радоваться. А врач мне сказал: "Вот живи и ничего не бойся. Будет — значит будет, не будет — будешь пробовать еще". Мне очень хотелось ребенка. Хотелось реализоваться. До последнего было страшно. Но я постоянно была на связи с врачами, все было под контролем", — добавила артистка.
Напомним, Камалия намекнула, что снова выходит замуж. Также звезда рассталась со своим состоятельным мужем.
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