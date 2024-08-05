Камалия тяжело пережила потерю детей — что произошло

Украинская певица Камалия. Фото: интервью Славе Демину

Певица Камалия вспомнила болезненный период, когда переживала выкидыш. Справиться с трагедией ей помогла вера в Бога и постоянная работа над собой.

Подробностями звезда поделилась со Славой Деминым.

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Украинская певица Камалия впервые рассказала, что потеряла близнецов на позднем сроке беременности. После выкидыша, она ушла в работу, чтобы пережить личную трагедию.

"Справиться с этим только с верой в Бога и верой, что все впереди. Очень большую роль играют твои родные, поддержка. Это медитация, спорт, отдых. Мне врач говорил, что нужно не зацикливаться и не думать об этом. Потому что, когда очень сильно хочешь, так ничего не получается. Я сразу погружалась в работу, нагружала себя", — рассказала артистка.

Камалия пережила выкидыш. Фото: певица на интервью со Славой Деминым

Позже певица сделала процедуру ЭКО (искусственное оплодотворение) и родила двоих дочерей — Арабеллу и Мирабеллу. Теперь детям по 10 лет.

"Когда я узнала о беременности, я боялась радоваться. А врач мне сказал: "Вот живи и ничего не бойся. Будет — значит будет, не будет — будешь пробовать еще". Мне очень хотелось ребенка. Хотелось реализоваться. До последнего было страшно. Но я постоянно была на связи с врачами, все было под контролем", — добавила артистка.

Напомним, Камалия намекнула, что снова выходит замуж. Также звезда рассталась со своим состоятельным мужем.