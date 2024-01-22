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Навіщо їм це бачити — українців шалено обурив відпочинок Ксенії Мішиної на Балі

22 січня 2024 16:50
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Навіщо їм це бачити — українців шалено обурив відпочинок Ксенії Мішиної на Балі
Ксенія Мішина на Балі. Фото: instagram.com/misha.k.ua/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Акторка Ксенія Мішина поділилась новими фотографіями та відео з відпочинку. Українці жорстко захейтили артистку, що показує засмагу з Балі у той час, як військові віддають за неї своє життя.

Зірка виклала пост в instagram, а українці залишили коментарі.

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Українська акторка Ксенія Мішина, яка зіграла головну роль у серіалі "Кріпосна", зараз відпочиває на Балі. Вона поділилась новими фотографіями і це сильно обурило її підписників.

"Життя — дивовижна історія. Просто справа в тому, що деякі люди не усвідомлюють, що вони є авторами і можуть писати її так, як захочуть", — написала акторка під відео, в якому купається під водоспадом.

Українців вибісилі ці слова, адже зараз абсолютно не всі громадяни країни можуть обирати собі життя через війну. У коментарях люди написали все, що думають про "безтурботну акторку".

"От живе людина, ні про що не думає, що війна, що біженці, в кожному місті стало звичним бачити військових без ніг на протезах, з милицями, люди живуть в сараях, бо нема домівки, а вона виставляє такі відео, невже не розуміє, як вона дратує людей. Гидко, соромно дивитися".

"Особливо чоловіки зараз ну не те слово мають можливість жити, як хочуть, дружини військових, та і взагалі сімʼї, діти…"

"Навіщо нам це бачити? Зараз таке не сприймається позитивно, коли хлопці в окопах відморожують ноги".

"Краще виклади пост, як донатиш на ЗСУ! А чи донатиш взагалі? Люди в окопах сидять при -17, але, на жаль, не всіх українців це хвилює?"

Коментарії під дописом Ксенії Мішиної. Фото: instagram.com/misha.k.ua/
Коментарі під дописом Ксенії Мішиної. Фото: instagram.com/misha.k.ua/
Коментарії під дописом Ксенії Мішиної. Фото: instagram.com/misha.k.ua/
Коментарі під дописом Ксенії Мішиної. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Деякі підписники відзначили красу дівчини, її стрункі ноги та засмагле обличчя, проте більшість обурена такою позицією акторки.

"Дякую за краєвид і мотивацію на гарні ідеальні ніжки".

"Дуже гарно! Не згодна. Не все залежить від людини, бувають різні обставини, нажаль…"

"Цьому красивому тілу дуже заважає топ і високі шорти".

Коментарії під дописом Ксенії Мішиної. Фото: instagram.com/misha.k.ua/
Коментарі під дописом Ксенії Мішиної. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Українці, які написали гнівні коменти, вважають зараз недоричним постити відео з відпочинку, коли в Україні інші люди живуть у важких умовах. Натомість Ксенія Мішина продовжує ділитися екзотичним контентом.

Раніше Ксенія Мішина потрапила у ДТП на Балі.

Також Ксенія Мішина розповіла про конфлікт з росіянкою у Таїланді.

війна
скандал
Ксенія Мішина
відпочинок
українські зірки
акторка

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