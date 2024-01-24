Муж блогера Тани Пренткович прокомментировал, как очутился на Мальдивах

Украинские блоггеры Таня Пренткович и Андрей Гонковский. Фото: instagram.com/gonkovskiy/

Муж украинского блогера Тани Пренткович Андрей Гонковский, которого недавно заметили на Мальдивах, объяснил, что он там делал. Оказалось, у него появилось время и он уехал отдохнуть.

Об этом рассказал в instagram.

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Украинский предприниматель Андрей Гонковский прокомментировал свою поездку на Мальдивы. Он уехал в Польшу, как волонтер, но позже его заметили с его женой блогером Таней Пренткович на островах.

Андрей Гонковский с Таней Пренткевич на Мальдивах Фото: соцсети

Андрей Гонковский наконецто прокомментировал ситуацию. На фото действительно он. Мужчина поехал к жене отдохнуть, ведь появилось свободное время.

"Я понимаю возмущение, я понимаю реакцию большого количества людей, но все действительно несколько не так, как это описывается. У нас было запланировано событие "Магия утра" для украинских предпринимателей на 11 января. Когда я уже прибыл в Варшаву, организаторы несколько сместили дату на 23 января для того, чтобы провести больше анонсов и соответственно у меня были свободные дни. В это время моя жена летела на отдых с нашими детьми. И да. Я решил несколько дней провести с ними. Может быть, зря. Может быть, ошибочно. Но уже как есть", — рассказал Гонковский.

Сториз Андрея Гонковского. Фото: instagram.com/gonkovskiy/

Затем он вернулся в Варшаву, провел событие и смог собрать 450 тысяч гривен на благотворительность. На них уже приобрели два дрона Mavic 3T и отправили украинским военным.

Сториз Андрея Гонковского. Фото: instagram.com/gonkovskiy/

Подписчики спросили Гонковского, почему он сразу не показал это в сториз, однако тот ответил, что не обязан показывать свою жизнь полностью.

Также он попросил не судить его, ведь по его мнению "мы не идеальные люди, все совершаем ошибки...".

Сториз Андрея Гонковского. Фото: instagram.com/gonkovskiy/

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